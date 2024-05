CC.AA del PP piden a Bustinduy convocar el Consejo Territorial Extraordinario hoy para abordar las tarjetas monedero

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Comunidades autónomas del PP han pedido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, convocar el Consejo Territorial Extraordinario este martes para abordar el "retraso" de las tarjetas monedero.

En concreto, la Comunidad de Madrid, Andalucía, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura e Islas Baleares han solicitado por carta a Bustinduy la convocatoria de una "reunión urgente y extraordinaria" del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia "por el retraso y los problemas técnicos que presenta la nueva tarjeta monedero del Gobierno para población vulnerable con menores a su cargo".

Esta petición se ha hecho conforme al reglamento del Consejo Territorial, que permite la convocatoria de su plenario si lo pide un tercio de sus miembros y con una antelación de 48 horas.

Asimismo, desde la Comunidad de Madrid, critican que el Ministerio ha convocado una Comisión Territorial Ordinaria el próximo 17 de junio, "dilatando aún más el problema, lo que implicará que las cuestiones técnicas que se tienen que implantar no se podrán resolver hasta ya entrado el verano".

Igualmente, denuncian que la entidad contratada por el Gobierno para arrancar este modelo de reparto de alimentos no ha firmado aún los contratos con los supermercados que se sumarían al proyecto. Además, critican que el Ministerio no ha resuelto los criterios sobre cómo derivar a las familias al programa, el acceso de todas las personas vulnerables al mismo, si hay compatibilidad o no con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cuestiones "no aclaradas" sobre la protección de datos de las personas que recibirán una tarjeta monedero. También precisan que más de 350.000 personas en España se quedarían fuera según está planteado ahora.

EL MINISTERIO ESTÁ "EVALUANDO" LA PETICIÓN

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han confirmado a Europa Press que están "evaluando" la petición de las CC.AA. En todo caso, el 30 de mayo se celebrará la Comisión Delegada de Servicios Sociales, de carácter técnico, en la que también está previsto que se aborde el programa de las tarjetas monedero.

En este sentido, Bustinduy expresó su voluntad de cooperar el pasado jueves durante la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que tuvo lugar en el Senado. "Soy poco sospechoso de partidismo, de querer colgarme medallas, yo quiero que salga bien esto y quiero ayudarles a que salga bien. Espero que se imponga el sentido común y que las comunidades autónomas realicen su función de la mejor manera que se pueda. Yo les voy a ayudar en eso y si mientras tanto quieren hacer de esto un espectáculo y un arma arrojadiza, son muy libres de hacerlo. Yo no voy a entrar a ese juego, yo me voy a centrar en que esto salga bien", indicó.

El ministro también advirtió a los 'populares' en su comparecencia de que utilizar el programa de las tarjetas monedero para la "lucha política" sería "miope, torpe e injusto". "Utilizar esto y digo, creo que sería miope, torpe e injusto, este programa para la batalla partidista y la lucha política, será un boomerang, porque luego lo van a tener que gestionar a partir de enero y ya no va a haber nadie a quien echarle la culpa", ha apuntado.

A su juicio, las tarjetas monedero es "un buen modelo" y un cambio "en la buena dirección". No obstante, ha reconocido que implica "dificultades" y "limitaciones", que hay que resolver. "La actitud y la disposición del Ministerio es a colaborar en todo lo que sea necesario para que salga bien, siendo esto un asunto que no es de nuestras competencias, que lo estamos haciendo para facilitar este tránsito", recalcó.

Igualmente, subrayó que la implantación de este modelo se encuentra en la fase de "arranque" y que, por ello, es "completamente normal" que surjan "dificultades". "Creo que lo que espera la ciudadanía de los poderes públicos es que cooperemos para solucionarlo, y esa es la actitud con la que yo abordo esta fase", expuso.

"NADIE SE VA A QUEDAR SIN AYUDA"

Además, agregó que el programa de las tarjetas monedero es una herramienta complementaria a las que se encuentran en los servicios sociales en la actualidad y destacó que "nadie se va a quedar sin ayuda".

Según recordó el ministro, se estima que unas 70.000 familias van a recibir estas tarjetas con las que podrán hacer compras mensuales de alimentos y productos de primera necesidad.

Con este objetivo, y una vez que el Gobierno ha habilitado ya las tarjetas monedero, son ahora los gobiernos autonómicos los que, en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de identificar, valorar y derivar a las personas potenciales beneficiarias de este sistema, para poderles hacer llegar las tarjetas.

Las personas beneficiarias podrán acceder de manera directa a alimentos frescos y a alimentación infantil, así como a productos básicos de higiene --incluidos los de higiene femenina--, algo que supone una mejora respecto al tipo de productos al que optan a través del reparto tradicional de alimentos.