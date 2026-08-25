CCOO alerta de que en La Rioja "se trabajan 21.654 horas extra sin cobrar cada semana"

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LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja ha analizado los últimos datos de la EPA, en la media de los cuatro últimos trimestres, para radiografiar "el fraude de las horas extra no pagadas en la región". El resultado confirma que este "abuso laboral estructural" golpea con más fuerza en La Rioja que en el conjunto del Estado.

Según estos datos, 3.441 personas trabajadoras riojanas -el 2,65% de la población asalariada de la región- realizan de media semanalmente horas extra por las que no reciben ni salario ni descanso compensatorio, dos décimas por encima del 2,3% que registra España.

En total, en La Rioja se trabajan 21.654 horas extra no pagadas cada semana, lo que representa el 45,6% de todas las horas extra realizadas en la región, casi seis puntos por encima del 40% estatal.

Cada persona afectada en La Rioja trabaja de media 6,3 horas extra no pagadas a la semana (frente a las 5,8 horas de la media estatal), lo que le supone un coste laboral no percibido -entre salario y cotizaciones- cercano a los 161 euros semanales, unos 8.367 euros al año.

En conjunto, este fraude equivale a un coste laboral no pagado de aproximadamente 28,8 millones de euros anuales en la región y a cerca de 580 empleos a jornada completa que se dejan de crear.

HOSTELERÍA: LA PRÁCTICA CASI DUPLICA LA MEDIA ESTATAL

Si la Educación concentra el mayor volumen, es en Hostelería donde la comparación con el resto del Estado resulta más llamativa: el 16,9% de todas las horas extra no pagadas de La Rioja se producen en este sector, frente al 8,9% en el conjunto de España.

Es decir, el peso de la hostelería riojana en el fraude de las horas extra casi dobla al que tiene a nivel estatal, en un sector ya marcado por la temporalidad, la parcialidad involuntaria y unas condiciones laborales especialmente duras, indican desde el sindicato.

LA EDUCACIÓN, EPICENTRO DEL FRAUDE EN LA RIOJA

El reparto sectorial confirma una realidad particular de la región: la Educación concentra el 44,8% de las horas extra no pagadas riojanas, muy por encima del 19,5% estatal, y cerca del 10% del personal docente asalariado realiza horas extra sin cobrar, casi el doble que la media española (5,2%). Le siguen Hostelería, con el 16,9% del volumen regional; Administración pública y defensa, con el 8,6% (6,9% en España); e Industria manufacturera, con el 7,0% (9,9% en España).

El sindicato recuerda que, aunque existe normativa que obliga al registro diario de la jornada, su incumplimiento sigue siendo generalizado, especialmente en sectores como el educativo, donde las tareas de preparación de clases, corrección de exámenes, reuniones y atención a familias se prolongan mucho más allá del horario lectivo sin que exista un control efectivo ni una compensación justa.

"Estos datos confirman lo que venimos denunciando: en La Rioja se trabaja gratis por encima de la media española, especialmente en la docencia y la hostelería. No es un problema puntual, sino una forma de explotación laboral que erosiona derechos, salarios y el empleo que se podría crear con esas mismas horas", afirman desde CCOO.

El registro horario es obligatorio desde 2019 "y sigue sin cumplirse con rigor en buena parte de los centros educativos, la hostelería y las administraciones riojanas. Exigimos a la Inspección de Trabajo un refuerzo de la vigilancia en estos sectores, y a empresas y administraciones que dejen de apropiarse del tiempo de trabajo sin compensarlo".

Desde CCOO "exigimos la adopción de medidas urgentes contra los riesgos psicosociales derivados de los excesos de jornada. El estrés, la ansiedad, el síndrome de estar quemado (burnout) y otros trastornos de salud mental son consecuencias directas de una carga de trabajo que desborda los límites legales y que, en la enseñanza, se realiza de manera gratuita".

CCOO La Rioja recuerda que estas horas no pagadas también perjudican a las arcas públicas, "al dejar de generar cotizaciones e impuestos, y llama a la negociación colectiva y a la actuación institucional a poner coto a esta práctica en la región".