Publicado 29/01/2019 19:07:18 CET

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO asegura que las urgencias del Hospital San Pedro están "saturadas". Han indicado, en un comunicado, que durante esta mañana las ambulancias se agolpaban a la entraba del servicio, en cola a la espera de poder ser atendidos sus ocupantes. Además, han señalado que a las 14,45 horas más de 130 personas constaban como pacientes registrados este martes 29 de enero.

En este tiempo, han indicado que diez de los boxes de Urgencias "han sido doblados ante la incapacidad estructural de para atender la demanda asistencial", así como que más pacientes aguardan en 'pre-Hospitalización', el espacio extraordinario que ha debido ser habilitado por necesidad como "preingreso" hasta la asignación de cama para el ingreso proveniente de la atención urgente. Al menos "uno de esos casos ha permanecido en dicha situación desde el sábado a última hora, acumulando un retraso de más 50 horas a la espera de cama para ingreso".

También han señalado que ha debido "ser habilitada la segunda planta del Hospital de La Rioja, con apertura de ambos controles.

De hecho, el sindicato afirma que a media tarde, 101 personas permanecían a la espera de atención en las Urgencias del HSP: 53 entre boxes, Observación y Pre-Hospitalización; 36 más a consulta, 6 niños para Pediatría y 6 personas para Trauma.

Para CCOO la situación vivida hoy "no es novedosa, ni es imprevisible, ni es consecuencia de una causa de fuerza mayor inevitable", así como que "no cabe justificarla desde patologías estacionales como la gripe".

Además apuntan que ni los gestores de nuestra sanidad "deberían esconderse tras el mantra del mal endémico como si los problemas no tuviesen causas concretas o éstas les fuesen ajenas: lo cierto es que la etiología de los colapsos recurrentes en las Urgencias del HSP radica en la deficiente planificación y la escasez crónica de recursos, así como en el diseño cicatero del HSP desde su nacimiento, más orientado a la propaganda que a la atención a la salud y la eficacia asistencial", han reseñado.

CCOO ha recordado que "siempre que se produce una situación como la de hoy, la denunciamos públicamente, desde la convicción -creemos que fundada, al menos no absurda- de que sólo así se puede contribuir a solucionar el problema pues si no se conoce algo mal podrá será atendido". "Ojalá esta vez al escurrir el bulto habitual de nuestros gestores no se sume la coartada de la política", han añadido.

Por ello, han instado a los poderes públicos "a no mirar hacia otro lado, a no ocultar la realidad, a afrontarla con determinación y rigor desde una gestión seria y basada en la evidencia de nuestro sistema sanitario afrontando sus problemas y las deficiencias".

También piden que "no se achaque la denuncia pública de la verdad a la inminencia de elecciones locales, autonómicas, generales, europeas o galácticas". "Si no se pudiera decir nada cuando nuestros gestores están en campaña nos pasaríamos la vida callados, sería este un país de silencio, máxime cuando sus campañas y fases electorales y pre-electorales ya se comen la media legislatura final, y como en el bienio inicial aún están de post elecciones y les cuesta arrancar al final no es de extrañar que en cuatro años hagan muy poquitas cosas".

Finalmente, han señalado que "saldremos de esta porque los profesionales del SERIS sí afrontan los problemas. La plantilla no podemos ponernos de perfil, no escurrimos el bulto, pero saldremos de esta un poco peor de lo que estábamos".