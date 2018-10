Publicado 06/09/2018 17:53:05 CET

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO califica de "injusta" y "desproporcionada" la pena del 'caso 14N'. Han recordado que tras la huelga general de noviembre de 2012, más de 300 sindicalistas en todo el Estado fueron encausados, tres de ellos en Logroño. "Dentro de una estrategia de represión para amedrentar a todas las personas que respondían con la Huelga y la movilización ante los ataques a los derechos sociales y laborales".

"Jorge y Pablo llevan más de seis años a espera de juicio sufriendo un intento de criminalización por ejercer sus derechos de huelga y manifestación. Seis años en los que familiares, amigas y amigos, movimientos sociales y sindicatos como CCOO, hemos estado a su lado colaborando en la Plataforma Stop Represión Rioja, denunciando la manipulación del No Caso del 14-N en Logroño" ha recordado el sindicato.

"Injusta y desproporcionada es la sentencia que conocimos el pasado martes". Una sentencia que "no recoge los hechos demostrados por la defensa en el juicio y que basa su condena solamente en el testimonio de los policías, dando como hechos probados todos sus testimonios". No han tenido en cuenta a todos los testigos que declararon que el globo de pintura rosa lanzado, que "originó la mayor y desproporcionada carga policial de los últimos 40 años en la región, fue lanzado por un grupo en el que no estaban Jorge y Pablo". "Tampoco se han tenido en cuenta las pruebas objetivas, grabaciones en las que se ven claramente como transcurrieron los hechos y que demuestran claramente la inocencia de los acusados".

"No podemos frustrarnos con la indefensión que esto supone para todas las personas, activistas sociales y sindicalistas que día a día se enfrentan a abusos de poder y expropiación de los derechos. Debemos poner en valor el Derecho a Huelga y de Manifestación, y debemos permanecer unidos en la lucha y no bajar la guardia".

CCOO no ha permanecido ajena a la "estrategia de criminalización del movimiento sindical" en todo el Estado y desde el 2012 estamos defendiendo que #LaHuelgaNoEsDelito y en La Rioja "sentimos que todos y todas somos Jorge y Pablo".

Por ello la Comisión Ejecutiva de CCOO ha tomado el acuerdo de considerar "injusta y desproporcionada" la sentencia y trasladar "todo nuestro apoyo y solidaridad a Jorge y Pablo, a sus familias, amigos y amigas".

Finalmente, han hecho un llamamiento a su afiliación y al conjunto de la clase trabajadora a participar en la manifestación convocada por Stop Represión Rioja, el próximo sábado a las 18,30 horas frente al Palacio de Justicia.