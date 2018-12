CCOO y UGT apoyan a trabajadores de Supermercados Simply "para ayudar a conciliar vida laboral y familiar"

Publicado 23/12/2018 18:51:06 CET

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han querido reivindicar "el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente al llegar este mes de diciembre. Por ello, han participado en una concentración este domingo a las puertas del supermercado Simply en la calle Chile de Logroño.

Las fiestas de Navidad son un momento de celebración familiar especial "que resulta imposible para cientos de trabajadores sometidos a un horario de trabajo impuesto que no respeta los acuerdos establecidos para su regulación".

En palabras de una trabajadora de la empresa "la Dirección de SIMPLY nos impone trabajar todos los domingos y festivos, y nos comunica unos horarios de apertura (09,30 horas) y cierre (19,00 horas), sin embargo no contenta con esto, toma una decisión unilateral y nos cambia la hora de cierre llevándola hasta las 22,00 horas".

"Ante el hartazgo de todos los trabajadores hemos decidido decir ¡Ya Basta!. Llevamos unos años perdiendo derechos debido a la implantación de nuevos formatos de tienda y la apertura de nuevos supermercados en La Rioja. Esta situación está haciendo que el mantenerse en los primeros puestos de ventas tenga un coste que recae principalmente sobre los trabajadores y nos hace perder condiciones de trabajo siempre a los mismos".

Por ello, "la sociedad riojana tiene que saber que, por trabajar domingos y festivos, no sé nos remunera con ningún tipo de complemento. Y aún más grave todavía es que la mayoría de las veces no se respetan el descanso obligatorio de 12 horas entre jornada y jornada en muchos centros de trabajo, ya que la plantilla está siempre ajustada al mínimo, de forma que estamos sobrecargadas teniendo que tomar medicación en muchas ocasiones para poder realizar las tareas de manera correcta".

"Creemos que con menos horas de apertura podemos y hemos podido dar servicio a los clientes, no es necesario abrir tanto tiempo, con una revisión de horario ganaríamos todos porque hay que tener en cuenta que no por tener más horas abierto un establecimiento las personas vamos a gastar más".

CCOO y UGT apuesta "por la racionalización de los horarios de apertura del comercio riojano en Navidad, que permita a sus trabajadores realizar su cometido laboral y a su vez conciliar su realidad personal, familiar, social... evitando unas condiciones de trabajo que conllevan el aislamiento de su entorno, impidiendo su relación con el mismo al exigir su presencia en el centro de trabajo en unas condiciones abusivas, sin alternativa".

"La dirección debe respetar los acuerdos suscritos entre las partes para dar cumplimiento a lo que establece la Ley, pero igualmente debe dar ejemplo de cómo definir la jornada de trabajo para que la Seguridad y Salud de su plantilla no se vea expuesta a una sobrecarga, a la par que con ello fomenta la protección de la Conciliación Laboral, sin que por ello deje de hacer rentable su negocio".

CCOO y UGT "vamos a seguir trabajando contigo, y para ti, fomentando esta apuesta por la sostenibilidad del empleo en el comercio y el respeto a las personas y su entorno".