El cerebro "como nuestro patrimonio más valioso", tema de la última Charla Saludable del año

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Invertimos para asegurar o mejorar nuestro futuro. Invertimos en seguros de vida, en la casa, en el coche, pero, ¿y en nosotros como personas?, tendría sentido invertir también, ¿no?. A través de esta analogía, el Dr. José Domingo Cabrera, especialista en Psiquiatría, versará su ponencia ¿Cómo y por qué invertir en tu cerebro?, el próximo martes, 12 de diciembre, en la última Charla Saludable del año que organiza y celebra en su sede el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.

Se trata de volver a poner el foco en la persona, en su importancia frente a las cosas materiales y en los beneficios que nos reportará este punto de vista en nuestra salud emocional.

En su charla, el Dr. Cabrera hablará de cuatro conceptos que hilvanan la forma en que las personas entendemos la realidad influidos por el grupo y por estados de satisfacción más a corto plazo que a medio o largo. Serán la comunicación humana, las formas de pensar, el dominio de sí mismo y el poder del grupo.

Los beneficios de invertir en el cerebro "están claros, son de índole física, psíquica, espiritual incluso económica", subraya el psiquiatra. El punto de partida de esta charla es el "concepto erróneo que tenemos en la actualidad de búsqueda permanente y en todas las áreas de la satisfacción y no encontrarla nos genera una frustración que no sabemos gestionar". Para José Domingo Cabrera, "los demás me sirven para aprender y crecer, sin embargo, el aislamiento personal y la búsqueda de satisfacciones materiales o de otro tipo nos desvían del conocimiento veraz de nuestra realidad a través de la realidad de los otros", concluye.

Será con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán preguntar al Dr. Cabrera en el coloquio posterior.

La doctora María Jesús Hermosa es la coordinadora de esta actividad formativa con la que se persigue informar, educar y concienciar a la ciudadanía de la importancia de la práctica de hábitos de vida saludable, transmitiendo seguridad y confianza en sus profesionales médicos. "Buscamos mayor salud y bienestar para todos", afirma la coordinadora de las Charlas Saludables del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.

José Domingo Cabrera Ortega se licenció en Medicina y Especialista en Psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1989. Su formación en el área asistencial y la gestión la ha llevado a la práctica laboral en distintas regiones. Se inició en la asistencia privada en Navarra, en las Hermanas Hospitalaria.

Posteriormente, fue jefe del Servicio de Drogodependencias de Canarias con los programas de metadona. A principios de los noventa, se trasladó al centro de salud de Calahorra, como psiquiatra, y, luego, se convirtió en coordinador de Salud Mental de La Rioja y director del Reina Sofía, en Lardero.

Volvió a Navarra como coordinador del Plan Foral sobre el Tabaco, con la primera Ley sobre el tabaco, modelo que adoptó la legislación nacional de la época. Asumió después, la Subdirección de Salud Mental en Navarra, hasta 2010 en que se incorporó al Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Navarra donde se jubiló. Se ha formado en Gestión de Sistemas Sanitarios, Gestión Clínica, Valoración médica del daño corporal, Psiquiatría Legal, a cuya Asociación pertenece, y ha realizado publicaciones, cursos, ponencias, charlas, seminarios o docencia universitaria.