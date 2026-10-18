La CHE prevé este lunes un vertido controlado desde la presa de Enciso para comprobar el desagüe del embalse

Archivo - Imagen de archivo de la presa de Enciso - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja ha informado deque, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se ha notificado la realización este lunes de un vertido controlado desde la Presa de Enciso al río Cidacos.

En concreto, se indica que se va a realizar esta actuación "con la finalidad de comprobar el funcionamiento de los órganos de desagüe de la presa y su cuenco amortiguador".

La previsión es que se alcance, sobre las 11 de la mañana, un caudal máximo de 20 m3/s que se mantendría durante 30 minutos, reduciéndose de nuevo pasado ese tiempo.

El caudal vertido actual apenas es de 0,1 m3/s, que se incrementará durante el fin de semana a caudales típicos del verano durante la campaña de riegos (3-6 m3/s).

El lunes el caudal se incrementará hasta 10 m3/s antes del vertido máximo que, como se ha comentado, será de 20 m3/s durante 30 minutos sobre las 11 de la mañana.

Se indica que estos 20 m3/s es un caudal ordinario que no tiene capacidad de desbordar el cauce pero que sí que puede resultar peligroso para las actividades que se realicen dentro del cauce, como la pesca, el baño, obras en el cauce, vadeo del río, etc.

Al tratarse de un vertido de corta duración, es previsible que se lamine hacia aguas abajo, por lo que en las estaciones de aforo de Arnedillo (A253) y Autol (A378) se prevé observar un caudal previsiblemente menor.

Hay que tener en cuenta el tiempo de tránsito desde la presa hasta las distintas poblaciones, que aproximadamente es de unas 2-3 horas desde la presa hasta Arnedillo y de unas 6-8 horas desde la presa hasta Autol, se advierte por último desde el organismo de cuenca.