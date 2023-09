Cilengua, en un proyecto para realizar la I edición crítica y anotada digital de la General Estoria de Alfonso X

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cilengua participa en un proyecto internacional para realizar la primera edición crítica y anotada digital de la General Estoria de Alfonso X el Sabio, así como su traducción, la primera, a la lengua inglesa.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor; acompañado por la coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez; y el director del Instituto Orígenes del español de Cilengua, Claudio García Turza; han mantenido un encuentro por videoconferencia con investigadores de la University of British Columbia y de la Université de Montréal, de Canadá, así como del College of the Holy Cross y HSMS y de la University of Wisconsin-Madison, de Estados Unidos.

La reunión coincide con la celebración en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española del II Taller University of British Columbia - University of Exeter -Cilengua de traducción del castellano medieval de Alfonso X al inglés contemporáneo.

Se trata de una actividad enmarcada dentro del Proyecto The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography, dirigido por los profesores Francisco Peña Fernández (University of British Columbia) y Guadalupe González Diéguez (Université de Montréal), en el que participa Cilengua junto a universidades de todo el mundo, y que persigue, entre otros objetivos importantes, la primera edición crítica y anotada digital de la General Estoria de Alfonso X el Sabio, así como su traducción, la primera, a la lengua inglesa.

Con la vista puesta en el último de estos propósitos, afrontar el comienzo de la traducción de esta magna obra alfonsí (con más de 6.000 páginas) al inglés actual, el taller se inició en 2022 dirigido a un selecto grupo de estudiantes de posgrado con formación hispanística, procedentes de la Universidad de Exeter, quienes han empezado la labor traductológica, como no podía ser de otra manera, por el libro de Génesis. Precisamente, en el encuentro mantenido esta tarde en San Millán de la Cogolla se ha tratado, entre otros temas, de la edición de los capítulos ya traducidos.

Las sesiones, en las que participan alumnos de la Universidad de Exeter, tienen un carácter eminentemente práctico y se llevan a cabo diariamente bajo la orientación y supervisión de los profesores Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del español de Cilengua; Katie Brown, de la University of Exeter; Fernando García Andreva, de la UR y colaborador habitual de Cilengua; y Miguel Las Heras, también de la UR.

Desde distintas especialidades, el proyecto internacional The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography tratará de comprender en profundidad el texto del escritorio alfonsí, atendiendo a aspectos tan multidisciplinares como las variedades del romance en el siglo XIII, la influencia hebrea y árabe de las fuentes, las autoridades y exégetas citados, etc., con el fin de que la traducción al inglés recoja todos los matices textuales relevantes.

Además, con esta actividad se persigue continuar el buen desarrollo de las Humanidades Digitales del Proyecto, a través de una plataforma informática orientada al trabajo colaborativo de los investigadores y que permitirá poder ofrecer en el futuro los resultados de manera abierta a cualquier usuario interesado en la prosa de Alfonso X.