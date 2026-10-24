'La Colisión', 'Porque Hoy Es Sábado' Y 'El Congelador', Grandes Reconocimientos De La 28ª Edición De Octubre Corto - OCTUBRE CORTO
LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La 28ª edición de Octubre Corto, Festival de Cine de Arnedo en La Rioja, ha dado a conocer su palmarés en una edición marcada por la diversidad de miradas, la amalgama de temas y la calidad y valor de los trabajos presentados. 'La colisión', de Jairo González, se sitúa entre los títulos destacados al recibir el Premio Aborigen Callaghan Adaptaction al mejor cortometraje de ficción, dotado con 4.000 euros y calificación para los Premios Goya, y el Premio Aborigen Etilisa a la mejor dirección.
El jurado ha reconocido en 'La colisión' la capacidad de construir una historia de tensión creciente a partir de recuerdos familiares del director durante la crisis del ladrillo en Benidorm. Su mirada sobre el comportamiento humano ante las situaciones límite, unida a la precisión narrativa y al trabajo con los actores, ha sido determinante para concederle ambos galardones.
En la categoría de animación, el Premio Aborigen Ofimar ha recaído en 'Porque hoy es sábado', de Alice Eça Guimarães, una obra que aborda la carga mental de la maternidad mediante un relato visual sin diálogos, delicado y cargado de sensibilidad y humor.
El Premio Aborigen Transportes Josean al mejor cortometraje documental ha distinguido a 'El congelador', de Raúl de la Fuente Calle y Amaia Remirez. El jurado ha valorado su capacidad para abordar historias de gran dureza a través de una propuesta estética que combina poesía y crudeza, poniendo en primer plano la fortaleza y la resiliencia de sus protagonistas.
El palmarés reconoce asimismo el trabajo de Simón Gracia, Premio Aborigen Difesa a la mejor fotografía por 'Gamberra', de Marine Auclair March; de Teresa Bellón y César F. Calvillo, Premio Aborigen Febrero por la Educación al mejor guion por 'In memoriam'; y de Zeltia Montes, Premio Aborigen Radio 3 a la mejor música por 'Cara de cona'.
En interpretación, Irene Balmes recibe el Premio Aborigen Barpal a la mejor actriz por 'Loquita por ti', de Greta Díaz Moreau, mientras que Eric Espín obtiene el Premio Aborigen Onvinilo al mejor actor por 'Furia', dirigido por Fran Moreno Blanco y Santi Pujol Amat.
El Premio Aborigen del Público Victoria, dotado con 2.000 euros, ha recaído en 'In memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo. El jurado joven riojano ha otorgado el Premio Aborigen IRJ a 'Tres mans', de Cristian Sitjas, que recibe un bono de distribución para festivales valorado en 600 euros.
El palmarés se completa con los premios del público a Protagonistas, del actor y ahora director de cine arnedano Javier Martínez-Losa Zapata, como cortometraje riojano más popular;' Ya nos tocaba', de Ángela Conde, como cortometraje social más popular; y 'Nade', de Hedda Mjoen, como cortometraje internacional más popular, sección que debuta con premio este año.
La edición de 2026, que coincide con el centenario del nacimiento del guionista Rafael Azcona, reafirma el compromiso de Octubre Corto con el cortometraje como espacio de creación, experimentación y reflexión sobre la sociedad contemporánea.