Comité de Huelga de Médicos niegan razones políticas en la convocatoria y si cuestiones "laborales y retributivas"

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria del SERIS, Ángel Laspeñas, ha negado que detrás de la huelga prevista para el 19 de junio en el colectivo haya razones políticas, porque se trata de cuestiones "laborales y retributivas".

Acompañado de un gran número de facultativos de diferentes Centros de Salud, ha señalado que la convocatoria de paro "cuenta con el respaldo y cobertura del sindicato CSIF". Ha afirmado que "somos un colectivo plural de ideología y de pensamiento que llevamos tiempo intentando dialogar con la dirección y gerencia del SERIS y con la consejera de Salud, sin ningún éxito".

En este sentido, ha recordado que ya advirtieron a la Consejería que "convocaríamos una huelga para los días 23 y 24 de mayo, si bien la hemos retrasado para que nadie nos pueda acusar de interferir en la campaña electoral".

Ha apuntado que "el panorama que vivimos día a día y que sin duda empeorará de cara al verano, es desolador", poniendo como ejemplo la falta de tres plazas para Alfaro y Logroño, que no están cubiertas con ningún facultativo de medicina familiar, así como que "un 24 por ciento del total de plazas de pediatría en La Rioja no están siendo ocupadas, ya sean por bajas u otros permisos e incidencias que están ocurriendo de última hora, sin que haya ningún residente de esta especialidad que quiera ocupar plaza de pediatría en Atención primaria". Por ello, "podemos decir que no hay médicos suficientes para dar cobertura a la población riojana".

Frente a ello, el portavoz del Comité de Huelga ha indicado que "vemos no sin envidia que en las comunidades vecinas las condiciones laborales y económicas ofrecidas, nos ponen en clara desventaja para poder vivir". Ha añadido que "observamos con pena que el aumento tan publicitado del 63 por ciento en el presupuesto destinado a la atención primaria no es destinado a la contratación de personal suficiente".

Laspeñas ha apuntado que "somos conscientes de que nuestra gerencia de atención primaria no lo ha tenido fácil durante todo este tiempo, dado que la situación sanitaria actual es muy complicada, pero eso no es óbice para haber establecido puentes de comunicación", por lo que "nos sentimos ignorados y abandonados, así como con una situación de sobresaturación, con la falta de personal y, sobre todo, la falta de diálogo".

REIVINDICACIONES

El portavoz del Comité de Huelga ha afirmado que "no somos el problema, somos parte de la solución en estos tiempos de crisis sanitaria".

Para ello, han elaborado un documento de mejora de las condiciones de trabajo, que "hicimos llegar a la dirección y gerencia de atención primaria y a la propia consejera, pero la administración no ha querido ni siquiera reunirse con nosotros".

"Este documento -ha asegurado Laspeñas- es fruto del trabajo de consenso de los profesionales de atención primaria de La Rioja y refleja el sentir de la mayoría de médicos y pediatras de atención primaria y no de unos pocos".

Entre las reivindicaciones del colectivo están contar "con agendas de calidad", ya que "no podemos permitir que el número de pacientes que vemos a diario en la consulta sean 50, 60, 70 y por ello proponemos un número máximo de 35 y de 30 en pediatría".

"Necesitamos tiempo para formación, investigación, tutorizar residentes, para actividades comunitarias, actividades complementarias como cirugía, ecografía, teledermatología", ha añadido, para a continuación, señalar que "no podemos pasarnos gran parte de la jornada resolviendo trámites burocráticos, restándonos tiempo de labores asistenciales".

Además, Laspeñas ha indicado que "pedimos mejoras salariales ante la necesidad de frenar el éxodo de profesionales a comunidades vecinas u otros países donde les ofrecen unas condiciones laborales y también retributivas mejores que en La Rioja".

Ha apuntado que "en muchas comunidades ya han mejorado estas condiciones y si no se hace nuestra tierra nos veremos abocados a una sanidad riojana con pocos profesionales", de ahí que hayan pedido una subida lineal de 400 euros en el sueldo base de manera lineal.

Preguntado sobre las acusaciones de otros sindicatos de haber politizado la protesta, Laspeñas ha apuntado que "somos un grupo de profesionales - que ha cifrado en una 250 personas- y como tal lo que pedimos son medidas laborales y retributivas", y por ello "no queremos entrar en ningún debate estéril, lo que queremos es hablar con la Consejería y con la Dirección de Recursos Humanos".

"Todos los sindicatos están informados por los propios profesionales en una reunión que tuvimos hace ya un tiempo", ha añadido, para concluir de forma rotunda que desde que se conoció la convocatoria de huelga desde Salud no se habían puesto en contacto con ellos, e incluso "han desconvocado una reunión que tenían con los propios equipos de Atención Primaria".