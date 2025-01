Una concentración en Logroño pone en valor el alto el fuego en Gaza aunque el objetivo "es el fin de la ocupación"

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por la coordinadora 'Amistad Palestina Rioja', que se ha desarrollado a las 18,00 horas, en la plaza del Mercado de Logroño, ha puesto en valor el alto el fuego en Gaza porque "arroja una luz de esperanza", si bien el objetivo "es el fin de la ocupación" por parte de Israel en Palestina.

De este modo se ha manifestado Guillermo Dorado, que esta tarde ha actuado como portavoz del colectivo, que como en otras ocasiones ha protestado junto a una gran bandera Palestina.

Ha asegurado que el alto el fuego "arroja una luz de esperanza, y es una buena noticia, que estamos viendo que se está celebrando también allí, pero tenemos que entender que el futuro de Palestina sigue siendo muy incierto".

"Estamos hablando de la primera fase de un alto del fuego, que va a durar unos 40 días, y va a ser la primera de tres fases, y por tanto no sabemos aún qué va a pasar" ha añadido, sobre todo "si se ha dado un intento sistemático por parte de Israel de boicotearlo", porque "no hay que olvidar que "desde que se anunció el alto el fuego han matado a 116 personas".

Dorado ha destacado que "tampoco podemos dejar de lado que aquí ha habido un genocidio por el que habría que tomar las responsabilidades pertinentes", porque, según las autoridades de Gaza, "han muerto cerca de 47.000 personas y ha habido 110.000 heridos".

Ha señalado que "sigue habiendo una ocupación que se lleva prolongando desde hace muchas décadas, y vamos a seguir peleando porque esa ocupación cese, porque cese el apartheid, que sufre la población palestina y porque algún día recuperen su tierra y su libertad; los derechos elementales que cualquier ser humano debe tener".

El portavoz de 'Amistad Palestina Rioja' ha resaltado que "es una buena noticia que vayan a llegar convoy de ayuda humanitaria", al tiempo que ha alertado de "la dimensión de la destrucción que se ha generado".

"Aparte de las muertes, que es algo irrecuperable, estamos hablando de una destrucción de infraestructuras que se calcula, según diversos expertos, que hasta dentro quizás de unos 15 años no se van a reponer, o no se van a reconstruir", ha reseñado.

Finalmente, sobre si van a mantenerse las concentraciones y manifestaciones, Dorado ha indicado que "aunque se haya llegado a un alto del fuego, creemos que hay que seguir manteniendo la presión y la fuerza y vamos a seguir haciéndolo, porque nuestros objetivo no es un alto el fuego, es el fin de la ocupación; la restitución; la rehabilitación; que la comunidad internacional actúe de una manera resuelta, como ha hecho con otros genocidios a lo largo de la historia".

MANIFIESTO

A continuación, dentro de la concentración se ha leído un manifiesto en el que se indicaba que "hoy salimos exigiendo que se imponga el alto el fuego, que nunca hubiera sido posible sin la resistencia del pueblo palestino y la movilización de millones de personas en todo el mundo". "Celebramos, junto al pueblo palestino, el alto el fuego pero seguimos sin bajar la guardia y estaremos vigilantes para que se respete", ha recordado.

El texto ha señalado que "puede que las bombas cesen, el alto el fuego no significa la vuelta a la normalidad ni la llegada de una paz justa para Palestina", ya que "la Franja de Gaza está completamente arrasada, más del 10 por ciento de la población de la Franja de Gaza ha sido asesinada por los bombardeos, el hambre, o la falta de asistencia sanitaria y aunque se retiren las tropas genocidas, seguriá sometida a un bloqueo inhumano e ilegal".

Por ello, han indicado que "vamos a seguir presionando al Gobierno para que rompa sus complicidades y para que imponga de inmediato un embargo de armas porque la opresión continúa, la violencia estructural no cesa y la ruptura de las relaciones militares y de seguridad sigue siendo un elemento necesario para dejar de apuntalar a un estado criminal".

Desde RESCOP y los colectivos convocantes, han pedido al Gobierno que

"imponga un embargo de armas completo e inmediato. No más ventas, no más compras y no más tránsito de barcos con armas hacia el genocidio por nuestro territorio", y que "rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel y asegure el cumplimiento de las exigencias impuestas por el Tribunal Internacional de Justicia que reclama el Fin de la ocupación y el apartheid en Palestina y la prohibición de cualquier colaboración que mantenga este régimen ilegal".

Para concluir, ha exigido que "se ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y derogue la Ley mordaza. Los criminales son los representantes del gobierno de Israel y quiénes les apoyan con sus silencios cómplices, no quienes salen a la calle a defender la vida".