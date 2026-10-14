La CONGDCAR insta a reforzar la cooperación riojana y consolidar el compromiso con el 0,7%

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LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de La Rioja (CONGDCAR) reclama a los grupos políticos riojanos que mantengan y refuercen su compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo ante la negociación de los Presupuestos Generales de La Rioja para 2027.

La CONGDCAR reconoce los avances alcanzados durante los últimos años y, especialmente, el incremento del esfuerzo presupuestario realizado en 2026. Sin embargo, advierte de que la propuesta presupuestaria para 2027 supone un retroceso en términos relativos: aunque la dotación destinada a cooperación se mantiene en términos absolutos, el crecimiento del presupuesto autonómico hace que su peso pase del 0,27 por ciento en 2026 al 0,25 por ciento en 2027.

Para la Coordinadora, esta evolución supone alejarse de la senda necesaria para cumplir los compromisos asumidos y alcanzar progresivamente el 0,7 por ciento del presupuesto autonómico, tal y como se ha comprometido el Parlamento en diversas ocasiones.

Una política pública estratégica para La Rioja La Coordinadora defiende que la cooperación internacional debe seguir siendo entendida como una política pública estratégica, sustentada en los principios de solidaridad, corresponsabilidad y justicia global.

Los conflictos armados, las crisis humanitarias, las desigualdades crecientes, los desplazamientos forzosos y la emergencia climática requieren respuestas coordinadas desde todos los niveles institucionales. En este contexto, la CONGDCAR considera que atender las necesidades de La Rioja y asumir las responsabilidades globales son objetivos complementarios. Vivimos en un mundo interdependiente y los grandes desafíos requieren respuestas compartidas.

2027, una oportunidad para definir el futuro de la cooperación riojana La elaboración de los Presupuestos de 2027 coincide con el inicio del proceso de diseño del VI Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de La Rioja 2027-2030, una oportunidad para definir las prioridades y recursos de esta política durante los próximos años. Por ello, la CONGDCAR solicita que el nuevo Plan Director incorpore una planificación financiera estable, suficiente y progresiva, con hitos intermedios realistas y evaluables que permitan avanzar hacia el 0,7 por ciento.

Además, la Coordinadora quiere poner en valor los avances logrados durante 2026, como la reforma de las bases reguladoras de subvenciones, la aprobación en el Parlamento de La Rioja de una moción de respaldo a la cooperación y al objetivo del 0,7 por ciento, y el impulso para actualizar la Ley de Cooperación para el Desarrollo de La Rioja, vigente desde 2002. También, el I Encuentro Municipal de Cooperación, una jornada de trabajo y reconocimiento, promovida por el Ejecutivo regional, que tuvo el objetivo de visibilizar la apuesta por la cooperación que realizan numerosos ayuntamientos de la región, que se siguen sumando cada año al fondo de cooperación.

REFORZAR EL SISTEMA RIOJANO DE COOPERACIÓN

La creciente complejidad de los proyectos, las necesidades de seguimiento y evaluación y las exigencias de calidad, transparencia y rendición de cuentas requieren estructuras estables y adecuadamente dimensionadas en el conjunto del sistema riojano de cooperación. Para ello, es necesario reforzar las capacidades de las ONGD y de la Administración autonómica, así como los espacios de coordinación y articulación del sector.

Los presupuestos deben, en definitiva, garantizar la capacidad del conjunto del sistema riojano de cooperación para mantener el trabajo realizado y responder a los desafíos globales con calidad y eficacia.