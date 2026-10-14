Convergencias 04 analiza en el Valle de Cárdenas proyectos que unen patrimonio, comunidad y desarrollo rural

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valle del Cárdenas acogerá este fin de semana, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, la cuarta edición de Convergencias, un encuentro que reunirá en San Millán de la Cogolla, Berceo y Lugar del Río experiencias de La Rioja y Chile para reflexionar sobre el papel del patrimonio cultural como motor de desarrollo social y la importancia de la participación de las comunidades rurales en su conservación y transmisión.

Durante tres días, Convergencias 04 ofrecerá un programa de presentación de proyectos, debates, cine, visitas y recorridos por el paisaje cultural del valle. Las actividades permitirán conocer distintas iniciativas relacionadas con la recuperación del patrimonio, la educación, la memoria colectiva y la implicación de la población local en la conservación de su legado cultural.

La edición de este año toma como referencia los principios del Convenio de Faro, que reconoce el patrimonio cultural como un conjunto de recursos heredados del pasado en los que las personas identifican sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones. Desde esta perspectiva, el encuentro abordará diferentes formas de conservar y transmitir ese patrimonio y su capacidad para contribuir al desarrollo de las comunidades.

Convergencias nació en 2022 como un foro de intercambio, debate y aprendizaje entre personas vinculadas al medio rural y a la acción sociocultural. Su objetivo es crear redes en torno a la cultura y favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales y proyectos de distintos territorios.

A lo largo del fin de semana, Convergencias 04 permitirá contrastar experiencias de La Rioja y Chile sobre la conservación del patrimonio cultural y la implicación de las comunidades en su recuperación y transmisión.

El encuentro abordará el patrimonio desde diferentes ámbitos, como la educación, la memoria colectiva, la recuperación de antiguos espacios productivos y la protección de los paisajes culturales. Todo ello con el propósito de favorecer el intercambio de conocimientos y explorar fórmulas de trabajo que refuercen la participación comunitaria y el desarrollo social en el medio rural.

PROGRAMA Y ACTIVIDADES

La programación de Convergencias 04 comenzará el viernes 16 de octubre, a las 17.00 horas, en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, con una visita guiada a la exposición inmersiva 'AutorIA. Del códice al código', que conecta la historia de la lengua española con su futuro a través de las nuevas tecnologías.

El sábado 17 de octubre, se celebrará un foro de proyectos y una mesa redonda en el CILENGUA-Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, en San Millán de la Cogolla. La sesión reunirá tres experiencias que abordan desde distintas perspectivas la relación entre patrimonio cultural, educación y participación comunitaria.

A las 10,15 horas, Mariola Andonegui y Adolfo Falces presentarán Emilianensis, el programa de educación patrimonial de la Fundación San Millán de la Cogolla. A las 11.30 horas, Jocelyn Tillería expondrá la experiencia de la Fundación Territorios Patrimoniales de Chile, mientras que, a las 12.15 horas, Carlos Ramírez dará a conocer el trabajo de la Asociación PANAL de Nalda.

Un diálogo abierto entre los participantes y el público, de 13,00 a 14,00 horas, permitirá compartir experiencias y reflexionar sobre las posibilidades que ofrece el patrimonio cultural para fortalecer la vida comunitaria en el medio rural.

Tras una comida comunitaria en el albergue municipal 'Cuna de la lengua', las actividades continuarán en la Sala Municipal de Cultura de Berceo. A las 17 horas se celebrará el Panel de iniciativas culturales para hablar de la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo y dM Rural, con la intervención de Pablo Gómez. A las 18 horas habrá una sesión de cortometrajes dedicada al patrimonio cultural comunitario.

Entre las proyecciones figura 'Custodias: mujeres que relatan su paisaje cultural', de la Fundación Territorios Patrimoniales de Chile, un proyecto que recupera el patrimonio material e inmaterial de los territorios rurales chilenos a través de los testimonios de mujeres que habitan y protegen sus paisajes culturales.

También se proyectará un audiovisual sobre World Volunteers Heritage (WVH), un programa internacional que promueve la participación de jóvenes y organizaciones juveniles en la conservación y promoción del Patrimonio Mundial. Una merienda, a las 19.30 horas, cerrará la jornada.

El domingo, Convergencias trasladará sus actividades a distintos enclaves del Valle del Cárdenas para conocer ejemplos de recuperación del patrimonio industrial y espacios vinculados a la historia y las tradiciones del territorio.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con una visita a la Ferrería 'El Infierno', un antiguo alto horno de mediados del siglo XIX relacionado con la extracción de mineral de hierro en la Sierra de San Lorenzo, que ha sido recuperado en 2026 como patrimonio industrial.

A las 12,00 horas se realizará el paseo guiado 'La Cueva del Santo: recorrido por un paisaje cultural', un itinerario por la naturaleza y las tradiciones del Valle del Cárdenas que permitirá conocer espacios relacionados con la devoción a San Millán de la Cogolla desde el siglo XVII.

Tras una comida de campo, el programa continuará a las 18,00 horas con una visita a la Fábrica de Harinas 'La Gloria', un complejo industrial construido en 1902 a orillas del río Cárdenas sobre la estructura de uno de los siete molinos históricos que pertenecieron a los monjes benedictinos del Monasterio de Yuso. En 2022, Raúl Vázquez Novoa, bisnieto del propietario original, recuperó este espacio y lo transformó en un centro de interpretación y establecimiento hostelero. Una merienda de despedida, a las 19.00 horas, pondrá fin a la cuarta edición de Convergencias.

Convergencias 04 está organizado por VACA, con el apoyo principal del Gobierno de La Rioja. Colaboran la Fundación San Millán de la Cogolla, el Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla, el Ayuntamiento de Berceo y dMillennial.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la página web convergencias.es