Coordinadora por la Defensa de las Pensiones ve "necesaria" una reforma fiscal "integral" para su sostenibilidad

Publicado 25/06/2018 13:00:09 CET

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Riojana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ve "necesaria" una reforma fiscal "integral" para la sostenibilidad de las pensiones, más allá del sistema de reparto, algo que considera "crucial" en un momento en el que se ha alcanzado un gasto 'récord' de 9.000 millones de euros.

Así lo ha señalado este lunes el portavoz de la Coordinadora, Pedro Gómez, momentos antes de la nueva convocatoria que la entidad ha realizado para la habitual concentración en la Plaza del Ayuntamiento, que, como ha adelantado, no se va a interrumpir durante el verano, ya que se harán en julio y en agosto.

"La riqueza de cada país es la que es, pero luego, el problema es cómo se distribuye", ha apuntado Gómez, quien ha señalado que una parte, se cubre con las aportaciones de los trabajadores, pero "lo que no va con este reparto, debe cubrirse con gasto general del Estado, con impuestos como la Sanidad, la Educación o la Casa Real".

Por ello, ha calificado como "necesaria una reforma fiscal integral para la sostenibilidad del sistema público de pensiones" y ha alertado que, ante el gasto registrado, "estamos en un momento crucial, y pensamos que una buena salida para garantizar las pensiones es la que nosotros proponemos".

Respecto a la actitud del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, después de unas semanas ya en el poder, Gómez ha apuntado que "dicen que van a subir las pensiones con el IPC, pero no hay acuerdo del Pacto de Toledo". Ha recordado que "en épocas de crisis, el acuerdo es subir el IPC solo las pensiones más pequeñas, y, cuando lleguen épocas de bonanza, subir todas".

"El problema -ha señalado el portavoz de la Coordinadora- es cuándo se considera que estamos en una época de bonanza". A ello ha sumado que "solamente están de acuerdo con subir siempre las pensiones PSOE y Unidos Podemos, mientras que están en contra PP, PNV y PdeCAT", con lo que el acuerdo es "difícil".

Igualmente, ha incidido en otra de las propuestas de la Coordinadora, la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. Sin embargo, ha señalado que "fue el PSOE quien llevó a cabo la reforma del 2011 cuando se bajaron las pensiones un 15%, así que no creo que vayan a dar marcha atrás".

"Además -ha añadido-, el secretario de Estado es el mismo que hizo la reforma de 2011, no creo que se vaya a mover de ahí". Con todo, ha recordado que la Coordinadora "no somos un partido ni un sindicato, y no estamos por eso en el Pacto de Toledo, pero sí tenemos una gran fuerza a nivel estatal".

Por eso, ha reclamado su legitimidad como interlocutores "porque, además, somos apolíticos, no defendemos a ningún gobierno ni estamos con ningún partido, nuestras decisiones son imparciales". "Somos un gran número de jubilados que defendemos nuestras pensiones, la eliminación del copago o que se cierre la brecha de género".

Precisamente ha hecho especial hincapié en este tema, "que afecta muchas mujeres mayores y, sobre todo, en el ámbito rural", personas "que nunca han trabajado fuera de casa, porque se tuvieron que dedicar al cuidado de la familia, y que están cobrando de 600 a 800 euros".

"Estas mujeres han hecho un trabajo no remunerado que hay que reconocer", ha afirmado Gómez, quien ha insistido, también, en su petición de que las pensiones entren tanto en los PGE como en la Constitución. Por ello, se van a seguir concentrando durante todo el verano y, a partir del otoño, tienen pensadas más actuaciones "para que la gente vaya contando con más información".