El Coro Leioa Kantika Korala actuará por primera vez en Logroño con un concierto a beneficio de Igual a Ti

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Coro Leioa Kantika Korala actuará por primera vez en Logroño, el próximo 6 de junio, con un concierto a beneficio de Igual a Ti, tal y como ha anunciado la directora general de Cultura, Ana Zabalegui. El concierto tendrá lugar en Riojaforum a las 19:00 horas.

Zabalegui ha ofrecido una rueda de prensa junto al presidente de la Asociación Igual a Ti, Santiago Urizarna, y la directora del Coro Sinfónico de La Rioja, Lourdes Estívariz. La sección juvenil de este último grupo actuará precediendo al conjunto vasco.

La directora general ha creído que "algo en lo tenemos que trabajar en cultura es que todos somos diferentes pero iguales". A esto ha unido la importancia de que las personas adolescentes desarrollen actividades con las que "sean mas felices", puedan "comprender al otro" y participen en una tarea colectiva.

Por su parte, Estívariz ha explicado que el concierto nace de una iniciativa de la sección del coro juvenil pensando en difundir la música coral y ha destacado la "presencia estelar" del Coro Leioa Kantika Korala.

En este sentido, la directora general ha recordado cómo su presencia estaba confirmada para el año pasado pero la pandemia hizo que se suspendiera.

El evento también servirá para presentar el coro Con dos Bemoles, de Igual a Ti (aunque no actuará). Su presidente ha indicado que es un coro "único" en España y ha relatado cómo hace tres años tuvieron el sueño de que personas con discapacidad intelectual podían formar un coro.

Un "paso importante" porque "la música en el mundo de la discapacidad es la gran ausente". Ha señalado que no lo habían hecho antes "porque de alguna forma" creían "que no". Pero decidieron intentarlo y, aunque ahora no pueden ensayar por la pandemia, y porque son personas de riesgo, en septiembre reanudarán los ensayos.

CORO LEIOA KANTIKA KORALA

El Coro Leioa Kantika Korala nace en 2001 en el Conservatorio Municipal de Leioa por iniciativa de su director, Basilio Astúlez. Formado por 45 chicos y chicas de 11 a 18 años, tiene como objetivo hacerles disfrutar de la música coral y ampliar su formación musical, abarcando la mayor variedad de estilos.

Es uno de los coros infantiles de mayor prestigio internacional, impacta por su excelente nivel artístico, sonoridad, musicalidad, programación y sus coreografías. Muchos compositores de prestigio de todo el mundo han escrito obras para el Coro Leioa Kantika Korala.

Ha actuado en múltiples conciertos y festivales corales en el País Vasco y el resto de España, así como en el extranjero. Cuenta con importantes galardones internacionales: Torrevieja (España), Tolosa (País Vasco), Gorizia (Italia), Arezzo (Italia), Gran Premio Nacional de Canto Coral y Neerpelt (Bélgica).

Las entradas, que ya están a la venta de forma online y tienen un precio de doce euros. También pueden adquirirse en las taquillas de Riojafórum el día del concierto desde las 17:00 horas.

Han colaborado en este proyecto el Gobierno de La Rioja, la Fundación laCaixa, el Instituto Riojano de la Juventud (Irj), Iberdrola, el Hotel Bodega Finca de los Arandinos y los supermercados BM.

CORO SINFÓNICO DE LA RIOJA

El Coro Juvenil del Coro Sinfónico de la Rioja nace en 2014 por iniciativa de la Asociación Coro Sinfónico de La Rioja con la ayuda del Instituto Riojano de la Juventud.

Se crea para generar un espacio en el que los jóvenes de 10 a 18 años desarrollen la afición por la música coral y para formar cantera del Coro Sinfónico de La Rioja.

Está formado por sesenta jóvenes dirigidos por Lourdes Estívariz. Ha ofrecido numerosos conciertos en La Rioja y en otras provincias, sobresaliendo su presencia en el IV Encuentro Coral Nacional Infantil y Juvenil "Ciudad de León" en 2016.

Ha participado en actos benéficos y colabora habitualmente con instituciones públicas y privadas. Apoyado por el Ayuntamiento de Logroño organiza cada año el "Encuentro de Coros infantiles y juveniles de La Rioja" con el objetivo de promocionar la actividad coral y fomentar la creación y consolidación de coros infantiles y juveniles.