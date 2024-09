Cristina Medrano Pascual logra el Premio al Póster Más Votado en las II Jornadas Postdoctorales Campus Iberus

Con un trabajo sobre la cultura entre generaciones y el protagonismo de las abuelas

La doctora Cristina Medrano Pascual, investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja, ha obtenido el Premio al Póster Más Votado por los participantes en las II Jornadas Postdoctorales Campus Iberus, celebradas los días 17 y 18 de septiembre en Jaca.

El trabajo, titulado "Culture across generations: the role of grandmothers", parte del proyecto 'Ocio intergeneracional en el marco de la nueva normalidad. Educación, oportunidades y desafíos', financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y desarrollado entre los años 2021 y 2024 por el grupo de investigación DESAFÍO (Desarrollo, Educación Social, Actividad Física y Ocio) de la Universidad de La Rioja.

El póster premiado recoge una de las principales conclusiones del proyecto: "que la cultura se vincula directamente con lo femenino y que los valores culturales son transmitidos, principalmente, a través de las abuelas en contextos de ocio intergeneracional", explica su autora.

El objetivo principal del estudio, realizado por Cristina Medrano, María Ángeles Valdemoros, Magdalena Sáenz de Jubera y Mario Santamaría, era analizar la práctica de ocio compartida entre abuelos, abuelas, nietos y nietas; descubrir la posición de la dimensión cultural, y definir las características personales (en concreto, el género) vinculadas a dicha práctica.

Como resultado, se confirmó que el ocio cultural ocupa un lugar prioritario en las actividades compartidas entre generaciones, muy por encima del resto de expresiones de ocio (lúdico ambiental-ecológico, festivo, físico-deportivo, digital o solidario).

Se detectó, además, que la cultura y las actividades artísticas se vinculan de forma mayoritaria al género femenino, a las abuelas, y en especial la abuela materna, figura que sirve como referente y con la que más tiempo se disfruta de experiencias ociosas relacionadas con lo cultural.

La presencia femenina "destaca también en las actividades culturales en sí mismas, pues es más frecuente que las abuelas compartan con sus nietos y nietas tiempo de lectura, arte o cine y, por otro lado, es más habitual que sean las nietas quienes compartan con sus abuelos o abuelas estas mismas dinámicas", explica Cristina Medrano.

II JORNADAS POSDOCTORALES CAMPUS IBERUS

Durante las II Jornadas Postdoctorales se ha entregado también el premio al mejor póster seleccionado por el comité evaluador, que ha sido para Cristina Vieites Blanco, investigadora de la Universidad de Lleida, por su trabajo "Combined effect of soil microbiota and Phytophthora x alni on alder regeneration".

El objetivo de estas Jornadas era ofrecer un espacio de comunicación y encuentro entre investigadores de las cuatro universidades que conforman Campus Iberus (Lleida, Zaragoza, Pública de Navarra y La Rioja) y fomentar el intercambio de ideas y experiencias en diversas áreas de investigación.

El programa ha incluido sesiones en inglés sobre temas de actualidad, como la inteligencia artificial en la investigación, la gestión de proyectos, el asesoramiento científico a entidades públicas y la gestión de conflictos. Han contado con la participación de investigadores pertenecientes al Proyecto COFUND de atracción de talento Iberus Experience y de expertos internacionales que han compartido sus conocimientos y perspectivas, enriqueciendo el diálogo entre los asistentes.

Marta de Miguel Esponera, directora ejecutiva de Campus Iberus, ha destacado la importancia de estas jornadas para el fortalecimiento de la colaboración y la innovación en el ámbito de la investigación.

