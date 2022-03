Cs pedirá en una moción ampliar "a todos los fines de semana del año" el calendario de las visitas guiadas a Logroño

Ante su potencial demanda y su impulso al sector turístico

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Cs de Logroño solicitará en el próximo pleno del mes de abril que se amplíe el calendario de visitas guiadas a la ciudad a todos los fines de semana del año ante su potencial demanda porque, como ha destacado el portavoz del grupo, Ignacio Tricio, "el actual se queda corto e incluso, muchas veces, es inexistente o se limita solo a los sábados".

El Grupo de Cs presentará esta moción porque, como ha indicado, "es más que necesario" para impulsar el sector del turismo en Logroño. Un escenario en el que "queda mucho por hacer".

Aunque como ha reconocido Tricio, "se están dando pasos" lo cierto es que "son muy pocos" y hacen que Logroño "no se encuentre entre las ciudades preferentes en ser visitadas por los turistas".

Para Cs "uno de los primeros puntos de contacto que tiene el visitante cuando llega a Logroño es la Oficina de Turismo y estas visitas guiadas y de ello dependerá, después, lo que los turistas hagan, las alternativas de ocio, de compras, de comida... según las visitas se define el plan y, por ello, creemos que la visita y el guía son determinantes para la estancia de la ciudad del turista y su planificación".

Por ello, ha continuado, "hay que tener muy en cuenta la programación de estas visitas y prestarle la importancia que tiene para el avance del turismo en Logroño".

Como lamentas desde Cs "desde el equipo de Gobierno no se está otorgando la importancia que tiene porque, aunque las visitas van aumentando en espacios de la ciudad, no son suficientes y su periodicidad tampoco. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios visitantes que echan de menos más horarios para hacer más cosas".

Así las cosas, para Cs "es fundamental" que el Ayuntamiento "ofrezca al turismo el apoyo que necesita" porque, como ha indicado Tricio, "genera actividad económica y empleo en la ciudad y su repercusión en la economía de la ciudad es esencial. El turismo no es algo subsidiario a la economía sino que debe ser tenido muy en cuenta porque aglutina a muchos sectores".

Por ello, ha insistido, "el equipo de Gobierno no puede ignorar que si les ayudamos, ayudaremos a que la ciudad salga de la crisis en la que estamos inmersos y se favorecerá al comercio, la hostelería...".

Por este motivo, ha finalizado Tricio, Cs presentará una moción en la que solicitarán la creación de un calendario anual de visitas guiadas "que garantice su realización todos los fines de semana del año, incluyendo sábados y domingos y no solo sábados".

"Queremos que sea un servicio turístico más y que se pueda reservar en la Oficina de Turismo o en la web del Ayuntamiento. Sabemos que hay picos entre temporadas altas y bajas pero tenemos que tener previsto el servicio a los visitantes que lleguen a Logroño con independencia de la época en la que lo hagan", ha finalizado.