CSIF asegura que las camas del Hospital San Pedro "están para el desgüace"

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado "la precariedad con la que los celadores del Hospital San Pedro tienen que realizar su trabajo". Las camas con las que trasladan a los pacientes dentro del centro hospitalario "no sirven ni para llevarlas al desgüace".

Actualmente, los celadores "llevan a los pacientes en camas viejas que no ruedan bien, con el sistema de frenos estropeado, estructuras rotas y que provocan que estos profesionales no puedan realizar su trabajo sin estar expuestos a problemas de salud como lumbalgias, contracturas, lesiones por golpes, etc".

CSIF solicita al SERIS que como tiene la obligación de hacer toda empresa con sus trabajadores, "vele por el buen estado de sus infraestructuras y que sustituya estas camas viejas y obsoletas por equipamiento nuevo". La Administración "debe dotar a sus trabajadores de los equipos necesarios para realizar su trabajo sin poner en peligro su seguridad y salud, que además en este caso también incluye la de los pacientes. Está muy bien tener robots de última generación pero igual de necesario es contar con camas en buenas condiciones", ha concluido el sindicato.