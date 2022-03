CSIF se moviliza contra el modelo de integración de la FHC que "quiere imponer el Gobierno de La Rioja"

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado hoy en el Hospital San Pedro de Logroño para protestar contra el modelo de integración de la Fundación Hospital de Calahorra (FHC) que "quiere imponer el Gobierno de La Rioja" y que este sindicato considera que "perjudica gravemente los derechos de los trabajadores del Servicio Riojano de Salud (SERIS), que avalaron recientemente a este sindicato con 1.187 firmas".

En la concentración de este jueves se han dado cita un gran numero de trabajadores del Seris que han querido apoyar la concentración convocada por CSIF para demostrar que "no somos invisibles" uno de los eslóganes que se han gritado durante la movilización.

El responsable del sector de sanidad de CSIF La Rioja, el cardiólogo José Manuel Forcada ha leído un manifiesto dirigido a la consejera de Salud, María Somalo, para pedirle que "no nos engañe. La estatutarización voluntaria tampoco mejorará la cartera de servicios. Los pacientes de La Rioja: Alta, Media y Baja, están bien atendidos gracias a la dedicación y al gran esfuerzo de los profesionales sanitarios, estatutarios y laborales", ha asegurado.

"La integración que usted plantea dejará la atención sanitaria de nuestros ciudadanos igual, no mejor. Esta atención dependerá de la profesionalidad de nuestros sanitarios y recaerá, nuevamente, sobre sus espaldas, cada vez más cargadas y a punto de quebrar".

"Desplazar médicos del Hospital San Pedro a Rioja Baja no soluciona el problema y deja al descubierto la atención médica del San Pedro", ha insistido Forcada.

El responsable de sanidad de CSIF se ha dirigido de nuevo a la señora Somalo para pedirle que "cuide a todos sus trabajadores, fijos y contratados, de todos los ámbitos y todas las categorías. Los trabajadores del Seris no somos invisibles".

"No extienda cortinas de humo. La integración por sí misma no revaloriza el sistema. Esto se consigue con inversión", ha dicho Forcada quien llegado ha este punto ha pasado a dirigirse al consejero de Hacienda para espetar: "señor consejero, Celso González, no nos engañe tampoco, destine más presupuesto a la sanidad pública riojana y contraten más profesionales; inviertan en el necesario solape de Enfermería y TCAE; pongan en marcha la olvidada promoción interna para auxiliares administrativos".

El doctor Forcada ha finalizado asegurando que "la integración de la FHC, en los términos planteados, afecta muy negativamente a los trabajadores del Seris y supone una trasgresión a los principios que rigen el acceso a la función pública. Por ello, en CSIF ya estamos trabajando en un recurso contra el futuro decreto de estatutarización voluntaria. Juntos lo paramos", han gritado los asistentes.