Cuatro líneas de autobús urbano de Logroño, afectadas este domingo por la celebración de una prueba deportiva

Archivo - Autobús De Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, domingo 18 de octubre, entre las 7 y las 13 horas, con motivo de la celebración de una prueba deportiva.
Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.
-En horario estimado 7-10,45 horas:
Línea 10 Hospital San Pedro-El Arco: Muro del Carmen - Vara de Rey - Gran Vía.
-En horario estimado 10,45-12 horas:
Línea 2 Dirección Yagüe-Varea: Gran Vía Juan Carlos I - Avenida Solidaridad - Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz. Dirección Varea-Yagüe: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Gran Vía.
Línea 5 Madre de Dios -Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana. Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.
Línea 9 Direcciones Pradoviejo-Las Norias y Las Norias-Pradoviejo: Establece su parada final de línea y cabecera en "Monumento al Labrador", quedando fuera de servicio las paradas comprendidas entre "Monumento al Labrador" y "Las Norias".
Línea 10 Dirección Hospital San Pedro-El Arco: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Gran Vía. Dirección El Arco-Hospital San Pedro: Gran Vía - Avenida Solidaridad - Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz.
-En horario estimado 12-13:
Línea 10 Dirección Hospital San Pedro-El Arco: Muro del Carmen - c/ Vara de Rey - Gran Vía.