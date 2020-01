Cuevas (PP) asegura que los presupuestos del Gobierno "no son buenos para la economía" y hacen "descender inversiones"

Publicado 22/01/2020 13:26:32 CET

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Carlos Cuevas, ha asegurado que los presupuestos del Ejecutivo riojano "elaborados por un Gobierno socialcomunista no tiran de la economía, no son buenos para la economía riojana, no generan más empleo, no generan confianza y descienden las inversiones".

En comparecencia de prensa, el parlamentario popular ha destacado que las cuentas de 2020 "comparados con los últimos aprobados por el Parlamento de La Rioja en 2018, crecen un 3,7 por ciento, pero las inversiones decrecen un 8 por ciento, lo que constituye un auténtico desastre sin paliativos, máxime cuando se gasta más en sueldos de altos cargos y asesores. Treinta personas más en nómina tiene el Gobierno socialcomunista, muchas de ellas en la Consejería de juguete creada para la Consejería dirigida por Podemos".

"No son unos Presupuestos transparentes, el anexo de inversiones es el más opaco y oscuro de la historia de la Comunidad con cantidades que no se sabe a qué van a ir destinadas", ha añadido.

Cuevas ha apuntado que "lo positivo" de estas cuentas es que "en muchos casos han copiado los Presupuestos de los gobiernos del Partido Popular y ahí sí acierta. Cuando el PSOE rectifica y copia al PP acierta de pleno".

"Hablamos de los Presupuestos más elevados de la historia de La Rioja, 1.570 millones de euros, si bien la suma de los capítulos inversores, el 6 (Inversiones reales) y el 7 (Transferencias de capital), es inferior al 10 por ciento, en concreto sólo alcanzan 155 millones de euros. No son buenos y por eso necesitaban ser enmendados. Hemos presentado en torno a 120 enmiendas a estos capítulos, que recogen inversiones en carreteras, infraestructuras agrarias y en materia de política local, por un valor que ronda 33,5 millones de euros", ha resaltado.

"Más de 33 millones de euros que se inyectarían en la economía regional para favorecer la inversión y la generación de empleo. Si se aceptaran las enmiendas del Grupo Popular, ha apuntado que en 2020 se podrían crear más de 1.600 nuevos empleos directos", ha apuntado.

El diputado regional ha concretado que el Grupo Popular ha registrado 31 enmiendas destinadas a aumentar la inversión en las carreteras de 40 municipios de nuestra Comunidad, con 8,2 millones de euros; también se registran enmiendas por valor de 2,1 millones de euros para mejorar los caminos rurales; en lo relativo a política local se propone aumentar las partidas en 4 millones de euros, la mitad de esa partida dirigida a crear una nueva línea de ayudas a los ayuntamientos para implantar alumbrados públicos eficientes.

Para combatir la despoblación, el Grupo Popular propone aumentar las partidas destinadas a las actuaciones emblemáticas en un total de 2,2 millones de €; en 700.000 euros las dirigidas a la economía circular; así como un aumento en las partidas destinadas a seguros agrarios y también las ayudas a ayuntamientos para revisar y redactar planes generales urbanos, entre otras.

Cuevas ha destacado el paquete de medidas dirigidas a "recuperar todas las entidades que este Gobierno que se dice progresista ha sacado del anexo III de los Presupuestos Regionales para 2020. No eliminan el anexo III sino que de las 300 entidades, excluyen a 167, eso sí es arbitrario y clientelar. ¿Por qué se excluyen a unas y a otras no? ¿Por qué se les miente? ¿Por qué se les llama por teléfono para decirles que se lo van a resolver? Suena feo, eso sí es una red clientelar. Qué hay más democrático y transparente que sea la norma con mayor rango, los Presupuestos, la que ofrezca tranquilidad a las entidades, que sabían antes de finalizar el año la cantidad con la que contaban", ha apuntado.

"Han generado intranquilidad e inseguridad jurídica en muchas entidades, como la Feria del Mueble de Nájera que a falta de un par de meses no sabe a qué atenerse. Me temo que por no rectificar, el PSOE seguirá en su empeño en excluirlas, pero entonces deberán dar explicaciones de porqué salen unas y otras no", ha precisado. Del mismo modo, ha advertido de que el Grupo Popular estará vigilante para que la orden reguladora y las convocatorias de ayudas respondan a criterios objetivos. "Qué afán por destruir lo construido, por destruir lo hecho por anteriores gobiernos del Partido Popular. Están destruyendo la seguridad jurídica y acabando con la tranquilidad de las entidades", ha señalado.

CONVENIOS FIRMADOS CON TODAS LAS BENDICIONES LEGALES

A preguntas de los periodistas, en relación a si aparecen reflejados en los Presupuestos de La Rioja los convenios firmados por Carlos Cuevas con distintos municipios durante sus últimos meses al frente de la Consejería de Fomento y Política Territorial, ha precisado que "los convenios están firmados con todas las bendiciones legales, no puede haber ni consecuencias ni efectos negativos para ningún Ayuntamiento, porque es el Gobierno de La Rioja quien está obligado a cumplir un acuerdo firmado legalmente. Han cesado ya las amenazas veladas, si bien tendremos oportunidad de hablar de manera monográfica de todo ello".