El Cupón de la ONCE del 15 de octubre celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales

Presentación Cupón de la ONCE para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales - ONCE

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Día Internacional de las Mujeres Rurales es el motivo del cupón de la ONCE del jueves 15 de octubre. Cinco millones de cupones apoyan la imagen y la labor que realizan las mujeres que viven y trabajan en zonas rurales, muchas con discapacidad, y su enorme contribución a que la población no abandone estos entornos y mantenga la actividad.

La delegada de la ONCE, Belén González Herrero, el presidente del Consejo Territorial, Javier Muñoz Ruiz, acompañados por Rebeca Sáenz Blanco, representando a la Asociación de Mujeres del Camero Viejo, han presentado este cupón con el que la ONCE quiere resaltar la importancia de la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores.

El Grupo Social ONCE da empleo a más de 700 mujeres con discapacidad en ámbitos rurales y empodera a muchas otras con diferentes tipos de formación. El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido por Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007, celebrándose por primera vez el 15 de octubre de 2008.

La ONU destaca "la función y contribución decisivas de la mujer rural, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural". Insta a implementar medidas que mejoren la vida de las mujeres rurales buscando su empoderamiento político y socioeconómico y garantizando sus derechos de participación plena e igualitaria en la toma de decisiones a todos los niveles.

Desde el Grupo Social ONCE se trabaja en esta línea con acciones que impulsan la inclusión, el acceso a la formación y múltiples actividades de la vida cotidiana, con incidencia especial en el empleo para mujeres con discapacidad.

FORMACIÓN + EMPLEO, CLAVES

El impulso a la formación como vía de empoderamiento y acceso al empleo es una de las claves en las que se trabaja desde Inserta Empleo, el área de Fundación ONCE dedicada a esta labor. La bolsa de empleo de Inserta cuenta con 33.638 personas con discapacidad inscritas en localidades de menos de 5.000 habitantes, de las cuales un 37 por ciento son mujeres (12.446).

Y se trabaja en varios proyectos de mucho recorrido: la iniciativa AuténTICas se dirige a reducir la brecha digital en el entorno rural, ya que una menor formación en competencias digitales es una barrera importante para conseguir la igualdad de oportunidades y tener una participación social y comunitaria activa. Las mujeres reciben formación en talleres de alfabetización digital de varios niveles, que mejoran su grado de empleabilidad y su autonomía personal.

AutenTICas comenzó en 2025 y ya ha formado a 147 mujeres con discapacidad residentes en poblaciones de menos de 5.000 habitantes de Extremadura antes de extenderse recientemente a localidades de Cataluña (Calafell y Valls); y Castilla-La Mancha (La Roda, Daimiel, Ocaña, Torrijos y Alovera).

Mientras, el proyecto LiderArte empodera a las mujeres con discapacidad desempleadas del entorno rural mejorando la autoestima, la gestión de emociones y ayudando a que lideren su vida desde una visión consciente e integral, mediante técnicas de mindfulness, coaching y desarrollo personal. Desde enero de 2025 han participado 63 mujeres residentes en pequeñas localidades de Extremadura y Andalucía.

Ya en el capítulo de empleo, Ilunion cuenta con un proyecto denominado Raíces (Contact Center), en el que trabajan 63 mujeres, 30 de ellas con discapacidad, demostrando así que la inclusión es posible y se puede realizar fuera de las grandes urbes. Cuenta con centros de trabajo en Albacete (Tabara), Ávila (Mijares), Palencia (Guardo), Cáceres (Miajadas y Arroyo de la Luz) y Cuenca (Mota del Cuervo).

Por otra parte, Ilunion emplea también a 687 mujeres en diferentes iniciativas empresariales (especialmente de servicios industriales), más del 50 por ciento con discapacidad, ubicadas en localidades que no son capital de provincia.

Y desde ONCE se mantiene el impulso del proyecto 'Venta con Talento en Femenino', que realiza acompañamiento a mujeres que son agentes vendedoras de productos de lotería e incrementa el número de contrataciones, en todos los casos de mujeres con discapacidad, que ya suponen el 33 por ciento de la plantilla global de este colectivo profesional.

Del total de 7.052 mujeres vendedoras, 260 trabajan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Los cupones se comercializan por los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.