El Cuponazo de la ONCE reparte 50.000 euros en Logroño

El vendedor de la ONCE, Jose Ángel Rubio Somovilla es quien ha llevado la suerte a Logroño - GRUPO SOCIAL ONCE

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 50.000 euros en la capital riojana, en el sorteo del viernes, 11 de marzo. El vendedor de la ONCE, José Ángel Rubio Somovilla es quien ha llevado la suerte a Logroño.

Tiene su punto de venta en el quiosco de Gran Vía número 59 de la capital riojana.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie.

Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Además, este sábado 19 de marzo, se celebra el sorteo del Extra del día del Padre de la once, con el que se podrá obtener un premio de 17.000.000 € por sólo 5 € el cupón.

Los cupones y diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.