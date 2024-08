David Mota e Ignacio Vicente reciben los premios de investigación del IER en su edición de 2024

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores, David Mota e Ignacio Vicente, han recibido, en la sede del Instituto de Estudios Riojanos (IER), los premios 'Instituto de Estudios Riojanos' en su edición 2024 para investigadores mayores de 36 años y hasta 35 años, respectivamente, durante un acto en el que ha participado el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, junto al director del área de Historia y Cultura Popular, Sergio Cañas.

El director general de Cultura ha felicitado a los premiados por la excelente calidad de los trabajos y ha agradecido la labor que han realizado los miembros de la comisión que han valorado los estudios presentados.

Asimismo, ha subrayado "el rigor científico y la adecuación al Plan de investigación de La Rioja" que han caracterizado a las dos investigaciones premiadas, añadiendo que "hoy es un día para estar contentos por este acto que sirve para divulgar y difundir estudios que contribuyen a enriquecer la cultura riojana".

El jurado de estos galardones ha premiado el trabajo 'Vecinos. El impacto de ETA en La Rioja a través de sus víctimas (1978-1992)' realizado por David Mota, profesor de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid. 'Vecinos' es el primer trabajo monográfico e historiográfico sobre el terrorismo en La Rioja. Una pionera y necesaria aportación para restituir la memoria de las víctimas, visibilizarla y ayudar a restañar sus heridas.

"Buscábamos un análisis hemerográfico de todo el impacto que ha dejado el terrorismo en La Rioja, algo que no se había realizado aún. He hablado personalmente con un gran número de víctimas y familiares que me han dado su testimonio, lo que me ha permitido reconstruir el lado humano de la víctima, de manera que no se la cosifique ni estigmatice", ha señalado el investigador.

Por su parte, Ignacio Vicente, Doctor en Enología, Viticultura y Sostenibilidad por la UR, ha recibido el premio para investigadores en la categoría de hasta 35 años por su trabajo titulado 'Desarrollo de bioherramientas de control de plagas y enfermedades asociadas con el viñedo basadas en bacterias simbiontes de nematodos entomopatógenos'.

Su estudio se centra en desarrollar alternativas sostenibles para el manejo de plagas y enfermedades de la vid utilizando bacterias del género Xenorhabdus y Photorhabdus, que destacan como prometedores agentes de biocontrol gracias a su capacidad para producir compuestos bioactivos con propiedades insecticidas y antifúngicas. Esta investigación no solo tiene el potencial de implementar prácticas agrícolas sostenibles en La Rioja, sino que también posiciona a la región como un líder en innovación e investigación biotecnológica aplicada.

Vicente ha explicado que su investigación "ha utilizado organismos que, de manera natural se encuentran en los agrosistemas, para potenciar su función y la sanidad vegetal. Para ello, hemos trabajado con bacterias que viven asociadas a unos pequeños gusanos, llamados nematodos, que las liberan de forma natural. Posteriormente, hemos fermentado estas bacterias para producir diferentes toxinas que son muy interesantes para la investigación en viticultura".

RECONOCIMIENTOS

Estos reconocimientos, que el IER ha otorgado de manera ininterrumpida desde 2018, llevan aparejada una dotación económica que asciende a 10.000 euros por galardonado. El jurado de estos premios tiene en cuenta a la hora de pronunciarse cuestiones como el interés y relevancia del estudio en particular para la Comunidad Autónoma de La Rioja; la calidad científica del trabajo y su adecuación al Plan Riojano de Investigación, Desarrollo e Innovación vigente en el momento de la convocatoria; el rigor metodológico, así como el empleo de fuentes documentales y elaboración de conclusiones.