Detenida una mujer en Logroño por sustraer una cadena mediante el método del 'hurto amoroso' - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de La Rioja han detenido, en una céntrica calle comercial de Logroño, a una mujer de unos treinta años de edad, por su presunta implicación en un delito de hurto y otro de agresión sexual.

La rápida reacción de la víctima, que detectó la desaparición de su cadena de oro y alertó inmediatamente a la policía, permitió localizar a la sospechosa antes de que pudiera abandonar el inmueble.

El suceso guarda relación con lo ya advertido anteriormente sobre los denominados 'hurtos amorosos', una modalidad en la que el acercamiento personal y la distracción desempeñan un papel fundamental.

UN ENCUENTRO INESPERADO MIENTRAS HACÍA LA COMPRA

Los hechos comenzaron cuando el hombre se encontraba realizando unas compras con total normalidad. En un determinado momento, una mujer se aproximó a él y comenzó a entablar conversación.

La mujer comenzó a realizarle proposiciones de carácter sexual, y a intentar besarle, comportamiento que fue rechazado en todo momento por el hombre. Ante la negativa de éste y después de varios intentos de aproximación, la mujer terminó alejándose.

El hombre regresó a su domicilio pero, al llegar al edificio y abrir la puerta de portal, la mujer logró introducirse también en el inmueble aprovechando que la puerta todavía no se había cerrado.

LA INSISTENCIA CONTINUÓ TAMBIÉN DENTRO DEL PORTAL

Una vez en el interior, la situación volvió a repetirse y la mujer comenzó nuevamente a realizar proposiciones sexuales al anciano, quien insistió en varias ocasiones en que le dejara tranquilo y abandonase el lugar.

Pese al rechazo expreso de la víctima, la mujer continuó aproximándose y manteniendo contacto físico con él, llegando presuntamente, a tocarle los genitales.

Todo ello, hizo que el hombre confirmara sus sospechas de estar siendo víctima de un hurto, por lo que verificó que la cartera que tenía en el bolsillo, seguía estando en su poder. Sin embargo, al revisar el resto de sus pertenencias, descubrió que la cadena de oro que llevaba encima había desaparecido.

UNA REACCIÓN INMEDIATA QUE LE PERMITIÓ GANAR TIEMPO

Al percatarse de la falta de la misma, el hombre trató de impedir que la mujer abandonase el portal, a la vez que llamaba a la policía. En ese momento, la mujer se dirigió a las escaleras y comenzó a subir por el edificio.

La presunta autora utilizó el ascensor para regresar a las plantas inferiores, momento en el que fue interceptada por los efectivos policiales que ya se encontraban en el edificio.

Tras las comprobaciones pertinentes, y constatar además que contaba con numerosos antecedentes, se procedió a su detención, para que, posteriormente, pasase a disposición judicial.

CONOCER EL ENGAÑO TAMBIÉN NOS PROTEGE

Detrás de un 'hurto amoroso' puede haber un abrazo, una conversación inesperada o una falsa muestra de cariño. La historia puede cambiar, pero el objetivo continúa siendo aprovechar la distracción y la cercanía para hacerse con nuestras pertenencias.

Episodios como este deben transmitir un mensaje de seguridad y confianza a la ciudadanía: ante una situación sospechosa, comunicar rápidamente funciona. La colaboración ciudadana y la respuesta policial constituyen dos herramientas fundamentales para prevenir nuevos hechos.