Director Máster UNIR aboga por "implicar a las personas que van a ser vacunadas y proporcionarles información adecuada"

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Máster en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Jesús Aranaz, ha abogado por "implicar a las personas que van a ser vacunadas y proporcionarles la información adecuada". De hecho, ha asegurado que "el paciente es un miembro más del equipo asistencial en todo el proceso que nos ocupe, sea una cirugía o una inmunización".

Y para implicarlo "los profesionales tenemos que ser capaces de transmitirle los beneficios y los riesgos de la vacunación, para que sean conscientes de que van a formar parte de un proceso de inmunización". En este sentido, en una entrevista a Europa Press, ha afirmado que "no es solo poner el brazo y que te apliquen la inyección, sino que los profesionales seamos capaces de transmitirles la información y que ellos la comprendan".

Aranaz ha indicado que "el mero hecho de ponerse en la fila para vacunarse ya supone un consentimiento tácito, pero no debe ser ningún impedimento para que los profesionales sanitarios le transmitamos qué beneficios va a obtener con la vacunación e incluso de los riesgos graves, aunque sean infrecuentes".

De hecho, el también jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha apuntado que en el caso de menores se tendrá que contar con un consentimiento por escrito, que para el doctor "es algo más que una hoja firmada", ya que ha explicado, tanto a este grupo como a discapacitados "el hecho, en algunos casos de que no tengan capacidad, no quiere decir que no sean informados de los riesgos y beneficios, pero hay que hacerlo de manera que lo puedan entender, es decir, adaptarlos a su capacidad de comprensión".

En este punto, ha apostado por una palabra que "es clave, la empatía" ya que "cuando quiere uno quiere hacerse entender lo consigue".

PROCESO DE VACUNACIÓN

Por otra parte, el director del Máster de UNIR ha querido analizar cómo se está produciendo el proceso de vacunación. Para ello, ha recordado que "para una utilización segura de las vacunas, en general, y de la COVID en particular, hay que atender a una serie de cuestiones como una planificación de la campaña de vacunación, en la que se podrá estar más o menos de acuerdo con las medidas establecidas de establecer una franja etaria, pero eso es en definitiva planificar una campaña".

A ello, ha recordado que se han unido otros criterios como vacunar a los profesionales sanitarios ya que "no se podía correr el riesgo de que se quedase el sector sin profesionales para poder atender" o extenderla al sector sociosanitario o los grandes dependientes, algo que ha destacado "ha sido casi común en Europa".

Además, ha apuntado que para una vacunación segura "es importante que los profesionales estuvieran formados respecto a su uso, porque son los que lo usan", y que "quizás en este caso ha suscitado menos discrepancias", siendo importante que "se ha realizado en tiempo".

Aranaz ha concluido que otro de los aspectos importantes era el "asegurar el correcto almacenamiento de las vacunas", que al principio debido a las temperaturas de algunas de ellas "nos crearon algunos quebraderos de cabeza, que afortunadamente se han ido solucionando".