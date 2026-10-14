Divulgaciencia26 cumple 20 años como programa decano de ciencia y tecnología de La Rioja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes Ochoa, y el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, han presentado esta mañana Divulgaciencia26, el programa decano de ciencia y tecnología de La Rioja que cumple 20 años. En el acto también ha participado el comisario de la iniciativa, el divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón.

Divulgaciencia26 es una iniciativa que cuenta este año con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación y Empleo, formada por dos exposiciones, conferencias, actividades para los Centros Rurales Agrupados, talleres para escolares y la implicación de los centros educativos, entre otros actos.

Este año, contará con dos actividades relevantes, según ha explicado Carlos Fuentes, "un estudio cualitativo sobre el impacto que el programa ha tenido en los estudiantes de La Rioja y un vídeo que recogerá los testimonios de algunas de las personas que han pasado por Divulgaciencia a lo largo de estos 20 años".

El programa sigue fiel a su idea original: crear referentes para el alumnado desde 5º curso de Educación Primaria hasta ciclos formativos, pero también quiere incentivar vocaciones científicas, entender y acercar la ciencia a escolares y a la sociedad, y demostrar que la ciencia y la tecnología nos ayudan a tener una vida mejor.

Desde la primera edición, como actividad central que da nombre al programa, se desarrolla el Concurso de proyectos innovadores para estudiantes riojanos integrados en un equipo junto a un profesor, cuyo premio para los ganadores consiste en un viaje de estudios de carácter científico. Este concurso se materializará en dos exposiciones físicas de los proyectos presentados que podrán visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced desde el 30 de octubre hasta el 11 de diciembre y, a partir de enero, en los Centros de Fundación Caja Rioja de Arnedo, Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada. Este año, como novedad, la exposición está formada por alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, y contará también con un panel del IER, como centro de investigación invitado.

Los talleres científicos para escolares desde 5º curso de Primaria hasta Ciclos Formativos de Grado Superior, impartidos por profesionales del mundo de la ciencia, se desarrollarán en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño en horario lectivo desde el 30 de octubre. Habrá también talleres científicos para escolares con necesidades especiales. Y, desde enero, también se realizarán en los Centros Culturales coincidiendo con la exposición.

Los proyectos ganadores se darán a conocer en diciembre, el día 3 a las 19,00 horas, en una gala de entrega de premios.

Continúa en 2026 la iniciativa de participación con el comercio "La ciencia en la tienda", a través de la cual 10 librerías de Logroño y La Rioja reservarán en sus escaparates un espacio para libros divulgativos, manuales científicos y juegos relacionados con la ciencia y la tecnología; este año participarán las librerías de Logroño Casa del Libro, Cerezo, Entrecomillas, Escala, Hijazo, Santos Ochoa, Copistería de Haro y Librería Moderna de Santo Domingo de la Calzada.

Volverán las exposiciones virtuales con los proyectos en la red que podrán conocerse a través de la web de Fundación Caja Rioja, la actividad Ciencia+Arte+Futuro en colaboración con el Museo Würth y con la participación de los CRA's de La Rioja, para vincular la ciencia y el arte.

Dentro del ciclo de conferencias 'Hablan los científicos' asistiremos a las charlas que se desarrollarán en el Fundación Caja Rioja Gran Vía cuatro días de noviembre a las 19,30 horas. El 3 noviembre el profesor de la Universidad de La Rioja Víctor Lanchares Barrasa hablará sobre "La ciencia que se esconde tras el eclipse".

El 10 noviembre a las 20,00 horas se ha programado una mesa redonda sobre '¿Qué es la ciencia ciudadana?' con Federico Castillo, neurólogo; Manuel Delgado, presidente de FAPA-Rioja, y Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador científico. El 17 noviembre tendrá lugar la presentación del libro Vivir con el río, de Rubén Ladrera y el 24 de noviembre tendrá lugar la mesa redonda 'Que 20 años no es nada', sobre los 20 años de Divulgaciencia.

Por último, Divulgaciencia cuenta también este año con el III Concurso de fotografía científica para Instagram que relaciona ciencia y arte dirigido a estudiantes y a público general, cuyas bases pueden consultarse a través de la web de Divulgaciencia.

Todas las actividades de Divulgaciencia son gratuitas.