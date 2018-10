Domínguez asegura que el Gobierno riojano "lucha contra la corrupción"

Publicado 21/06/2018 12:33:38 CET

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el Gobierno riojano "lucha contra la corrupción", siendo este y la "transparencia" dos de los ejes del Ejecutivo regional. Además, ha dicho estar "orgulloso" de pertenecer al Partido Popular que "pide perdón" y inmerso en un proceso para la "regeneración".

En este punto, ha señalado que a ver si otros partidos "salpicados por la corrupción" pueden "decir lo mismo".

Domínguez ha realizado estas manifestaciones, cuestionado por el portavoz del Grupo Parlamentario de 'Podemos', Germán Cantabrana, acerca de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Gürtel'. En su primera respuesta, el consejero ha indicado que el Gobierno "no tiene por costumbre comentar sentencias que no le atañen" para a continuación mostrar "respeto" a las decisiones judiciales.

El diputado de la formación 'morada' ha asegurado que la sentencia "toca a la Rioja", ya que "hasta tres jueces han afirmado que se blanqueó dinero para pagar la sede del PP" de Logroño. Además, ha pedido que explicara "si van a llevar a cabo alguna medida para evitar los casos de corrupción".

En este punto, ha reclamado que "colaboren con la justicia y denuncien a los corruptos".

En su respuesta, Domínguez ha acusado a Cantabrana de "no haberse leído" la sentencia ya que "es falso" que tres jueces hayan señalado que se utilizó dinero negro para la sede del PP. A continuación, ha insistido en que el Gobierno "lucha contra la corrupción" y por la transparencia".

ESCOLARIZACIÓN

Antes, el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha preguntado al consejero de Educación, Alberto Galiana, sobre el proceso de escolarización, del que ha dicho que el Gobierno tenía un "alto grado de satisfacción".

En su intervención, Ubis ha calificado de "milonga" los datos que ofrece el Ejecutivo regional sobre el porcentaje de alumnos que han conseguido entrar en su primera opción, ya que es un proceso "trampeado" y "condicionado", al tiempo que ha asegurado que "es un caos". Ha reclamado a Educación que trabaje en un nuevo decreto de escolarización.

En su respuesta, Galiana ha negado que los datos estén "falseados", para a continuación señalar que "tan solo han sido 29 de los 2.689 alumnos de La Rioja los que no han admitidos en su primera opción", datos que ha considerados de muy satisfactorios. De ahí, que le haya pedido a Ciudadanos que "no creen problemas artificiales, donde no los hay".

También ha respondido el consejero de Educación a dos preguntas planteadas, en este caso por la diputada del PSOE, Emilia Fernández, sobre el transporte escolar para el alumnado de Formación Profesional y Bachillerato que no tengan enseñanzas en su municipio. Ha apuntado que el Gobierno "trabaja por consolidar y mejorarlo".

Galiana ha indicado que, "a pesar de que la logística en la Formación Profesional es extremadamente compleja, no quita a que nos comprometamos a seguir avanzando".

Por otra parte, la diputada de Podemos, Ana Carmen Sáinz, ha censurado, a través de una pregunta al Gobierno, que "no se cumplan" las iniciativas aprobadas en el Parlamento, hasta el punto de que tras llevar adelante una Proposición No de Ley sobre la laicidad de los actos institucionales, al domingo siguiente estaban miembros del Ejecutivo y la presidenta del Parlamento en un acto "detrás de un santo y dos sotanas".

Para la parlamentaria de la formación 'morada', el Gobierno riojano "menosprecia el trabajo de los diputados y lo hace con impunidad"

En su respuesta, la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, ha señalado que el Gobierno "ha acudido a 82 actos, y son solo 6 religiosos", para a continuación pedir que "se deje de presionar o cuestionar el comportamiento o la vida ajena".

Finalmente, ha indicado que el Gobierno "va a estar acompañando a los ciudadanos" sin "cuestionarse" si los actos tienen componente religioso o no.