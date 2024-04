Domínguez insiste en el Parlamento en su "voluntad negociadora" con los trabajadores de La Rioja Cuida

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha insistido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, en su "voluntad negociadora" con los trabajadores de La Rioja Cuida.

Domínguez ha respondido a una interpelación del diputado socialista, Miguel González de Legarra, en un pleno que ha comenzado con los trabajadores de La Rioja Cuida concentrados en la puerta del Parlamento.

Legarra, en su interpelación, ha acusado al consejero de Hacienda de falta de diálogo, e ineficacia, refiriéndose no sólo a los trabajadores de La Rioja Cuida, sino también a los bomberos del CEIS y los docentes de Formación Profesional así como los trabajadores de Urgencias del San Pedro.

Ha unido ésto a la "chulería y ausencia de vergüenza del exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, "un alto cargo con rango de viceconsejero" que, ha dicho, "ha venido cobrando retribuciones añadidas".

Domínguez ha acusado a González de Legarra de actitud "filibustera", al presentar una interpelación sobre función pública para hablar de otros asuntos, aunque ha entendido que "sus propios argumentos le hacen perder esta ventaja" pretendida.

"Trabajadores en pie de guerra", le ha respondido, "los de Correos, con muchos de ellos en huelga y con muchos pueblos de nuestra comunidad sin servicio; los de justicia, con varias huelgas sucesivas que han tenido paralizada la justicia; los de dependencia que no tienen un convenio; y los de inspección de trabajo".

Con respecto a La Rioja Cuida, ha entendido que algunas de las reivindicaciones son "muy justas y legitimas" y ha señalado que una de sus reivindicaciones son que su salario está "a niveles del año 2016".

Ha explicado que es así "por una resolución de la Seguridad Social durante el mandato de la socialista Concha Andreu, que redujo las horas de trabajo en su horario, obligado a una calendarizacion que impide la conciliación".

Al término de la primera intervención del socialista, Legarra ha cargado contra el Gobierno riojano haciendo referencia a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha dicho que "debió pensar: Nos cargamos a miles de ancianos" durante la pandemia.

Domínguez, al salir al estrado, ha exigido a Legarra que retirara, o explicara, su acusación sobre Ayuso, ante lo que el socialista ha matizado: "En ningún momento he dicho que la presidenta de Madrid dijera eso, sino que lo debió pensar", algo que ha mantenido porque "objetivamente perdieron la vida porque no los trasladó a un hospital porque no tenían seguro privado".