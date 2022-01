Domínguez (PP) asegura que "la responsable de la situación catastrófica que vive la sanidad riojana es Concha Andreu"

Desde el PP también piden "el cese inmediato" del ministro Garzón y lamentan que Andreu "no se pronuncie al respecto"

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado este viernes que "la responsable de la situación catastrófica que está viviendo la sanidad riojana es Concha Andreu". Además ha asegurado que el cese a la consejera de Salud, Sara Alba, es una muestra de que "la política de sanidad y la gestión de la pandemia es un fracaso y un auténtico desastre del Gobierno de La Rioja".

Alfonso Domínguez ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras conocer, el pasado miércoles, la decisión de Andreu de cesar a la titular de Salud en el Gobierno regional por "pérdida de confianza".

Además, el diputado popular ha criticado que "en poco más de un año" la presidenta regional ha cesado a Sara Alba y a seis de los nueve consejeros con los que empezó la legislatura además de "a más de la mitad de los altos cargos".

En el caso de Sara Alba -que también fue portavoz del Gobierno regional- Domínguez cree que con ello se demuestra que "la Atención Primaria está al borde del colapso por falta de estrategia, faltan médicos, pediatras, enfermeros... se incrementan las listas de espera y tenemos, una ola más, los peores datos de la pandemia en toda España".

"Andreu no tiene proyecto, no sabe gestionar, no tiene visión para La Rioja y por eso cesa a consejeros o directores generales para ver si cambiando de gente cambia la política pero el problema es Concha Andreu que es un accidente en esta ccaa que llegó hace dos años para empeorar la situación de los riojanos en bienestar y prosperidad".

EL PP PIDE EL CESE DE GARZÓN

El diputado autonómico también se ha referido a las "inaceptables" declaraciones que el ministro Garzón realizó en el diario británico 'The Guardian' en las que ponía en tela de juicio la calidad del sector cárnico español y ha pedido "el cese inmediato de Garzón".

Además, ha indicado, el PP "confía en la ganadería española que elabora y vende carne de gran calidad". Finalmente, ha lamentado también que Concha Andreu "no diga nada al respecto". Con ello, a juicio de Domínguez, se demuestra que "una vez más Andreu vuelve a abandonar al sector de la ganadería al no quejarse por estas declaraciones inaceptables".