Dos detenidos por robar productos valorados en más de 5.000 euros en un supermercado de Logroño - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de hurto en un supermercado de Logroño, cuando un agente de Policía Nacional fuera de servicio observó una conducta sospechosa de estos dando inicio así a una intervención policial que terminó con la localización de más de 500 productos sustraídos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 3 de octubre, cuando un agente que se encontraba fuera de servicio, observó a una mujer con una conducta sospechosa.

La mujer se acercó a un vehículo y sacó una llave escondida entre el parabrisas y el capó. Y tras unos minutos, ésta comenzó a sacar unos objetos, que parecían unos teléfonos móviles, y comenzó a meterlos en una bolsa de basura.

Ante tales hechos, el agente decidió solicitar presencia policial y realizó una llamada a la Sala CIMACC 091, por lo que en pocos minutos dos agentes de Policía Nacional se personaron en el lugar y procedieron a la identificación de la persona y así poder comprobar lo que estaba pasando.

A la llegada de los agentes, la mujer intentó huir con su vehículo pero estos se lo impidieron. En ese mismo momento, un hombre se estaba dirigiendo hacia la mujer portando una bolsa de supermercado cargada con diversos alimentos y una bandolera gris, y ante la presencia de los agentes retrocedió iniciando su huída en dirección contraria.

Por este motivo, fue interceptado por el agente fuera de servicio para proceder a su identificación y registrar sus pertenencias. Una vez que se inició el cacheo superficial de seguridad al hombre, se pudo comprobar que dentro de la bandolera que portaba, se hallaba una gran cantidad de tabletas de chocolate, sin ticket de compra, por lo que no se podía demostrar su origen.

Algo sospechoso ante tal cantidad de tabletas, un total de 120, y ante la incongruencia de argumentos al ser preguntado por su origen. También se realizó un registro del interior del vehículo y en la parte trasera de este se localizaron productos de alimentación y de limpieza, tapados con una lona negra.

Estaban separados y ordenados por tipología. Entre estos productos se encontraban cientos de tabletas de chocolate, productos de limpieza, turrones, bonito, acondicionadores de pelo, berberechos, latas de atún, embutidos, ensaladas y diversos productos de limpieza e higiene.

MÁS DE 500 PRODUCTOS DE DIFERENTE USO.

Asimismo en el interior del vehículo se localizaron diferentes prendas de ropa y complementos como gafas de sol, que usarían para evitar ser identificados en los diferentes supermercados los ahora detenidos. Entre las pertenencias de la mujer, se localizó una libreta con un listado de productos de supermercado, separados por tipología y por número de unidades, así como el precio de venta y del posible beneficio obtenido en el mercado ilegal.

Ante el dudoso origen de los productos incautados y la comprobación en un supermercado cercado de la sustracción de las tabletas de chocolate, valoradas en más de 400 euros, se procedió a la inmediata detención de ambas personas, por el delito de hurto en un supermercado cercano. También se procedió a la incautación de toda la mercancía.

El conjunto de los efectos intervenidos superaría los 5.000 euros. Los citados efectos fueron localizados en el interior del vehículo utilizado por los detenidos, y se encontraban distribuidos en diferentes bolsas de basura y agrupados y ordenados por su tipología, diferenciándose entre productos de alimentación y de limpieza.

También fueron intervenidas dos libretas en cuyo interior se observaron anotaciones relativas al recuento de determinados productos, así como a referencias a los precios de coste y al beneficio económico que se podría obtener en su posterior venta. Igualmente se procedió a la incautación de 1.010 euros en efectivo puesto que no supieron justificar su procedencia.

Ambos detenidos no residían en Logroño ni en la Comunidad Autónoma de La Rioja y usaban un vehículo de alquiler para realizar sus viajes. La mujer tiene un antecedente policial por un hecho similar al actual, mientras que el hombre carece de antecedentes policiales previos.