Ecologistas en Acción de La Rioja, contrario a derogar la moratoria para instalar macrogranjas en la comunidad

Archivo - Una macrogranja de cerdos. - PACMA. - Archivo

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de La Rioja se ha mostrado contrario a la derogación de la moratoria para permitir la instalación de macrogranjas en la comunidad, tal como, en principio, prevén los Presupuestos regionales para el próximo ejercicio 2027.

Como señala el colectivo en un comunicado, "el 13 de octubre de 2026 el Gobierno de La Rioja anunciaba a través de su portavoz la intención de derogar la moratoria de la instalación de macrogranjas en La Rioja a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2027, con el argumento de que el asunto queda protegido suficientemente mediante la Ley del Paisaje".

Esta moratoria, añade, "fue implantada mediante la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2023 que incluía una modificación de la Ley de Sanidad Animal que establecía que no se admitirían solicitudes ni se concederían autorizaciones ganaderas para la instalación de explotaciones intensivas hasta el 1 de enero de 2028".

Considera Ecologistas en Acción que "levantar la moratoria va a implicar que se puedan tramitar nuevas solicitudes o ampliar algunas de las existentes, con el grave problema ambiental que representan por generación de purines y la contaminación de acuíferos derivada, emisión masiva de gases de efecto invernadero, al producir grandes cantidades de metano y óxido nitroso, gases con un potencial de calentamiento superior al CO2, y consumo hídrico desmesurado, al necesitar un volumen de agua gigantesco".

"No es cierto que la Ley del Paisaje regule suficientemente este tema. Las macrogranjasintensivas de ganado no están calificadas en la Ley del Paisaje como "proyectos de elevadoimpacto paisajístico" pudiéndose construir según esta Ley en cualquier ubicación incluso en las "zonas excluídas" que incorpora los espacios protegidos, además no regula aspectos relacionados con la contaminación que provocan y el consumo de agua", subrayan.

A su juicio, "el único interés es el de permitir este tipo de actividades ganaderas de carácter intensivo e industrial, mostrando claramente el Gobierno su desinterés por el fomento de una ganadería familiar de carácter extensivo".

Y recalcan que "es mucho más fácil atacar al lobo como el grave peligro de la ganadería extensiva que impedir que una ganadería industrial y contaminante compita directamente con ella con productos de menor calidad pero más baratos, esto si que debería movilizar a nuestros ganaderos de montaña y a sus representantes sindicales".

Aseguran que han podido "verificar que desde la moratoria del año 2023 se han tramitado expedientes de impacto ambiental de explotaciones porcinas de cebo en varias localidades riojanas, desconociendo si han sido autorizadas o no, pero que desde luego han conseguido una declaración de impacto ambiental favorable y la autorización ambiental integrada del Gobierno de La Rioja estando la moratoria vigente, lo que podría ser un hecho delictivo".

Para finalizar, citan que "entre ellas se incluyen las siguientes:

Explotación porcina de engorde en Cidamón. 6.000 cabezas. BOR 19-05-2025.

Explotación porcina de engorde en Rincón de Soto. Ampliación hasta 6.000 cabezas. BOR 30-06-2026.

Explotación porcina de engorde en Pradejón. Ampliación hasta 4.890 cabezas. BOR 08-06-2026.

Explotación bovina de engorde en Aguilar del río Alhama. 1.000 cabezas. BOR 13-10-2026".