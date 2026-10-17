Educación convoca ayudas destinadas a la ejecución de proyectos de investigación por un importe de 230.000 euros

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado las subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de investigación de la Universidad de La Rioja (UR) para 2026 en las modalidades Inicia, Fortalece y Afianza, por un importe total de 230.000 euros.

El objetivo de estas ayudas es impulsar y consolidar el potencial de los grupos de investigación para que alcancen un mayor grado de madurez y competitividad que les permita acudir con mayores garantías a convocatorias de ámbito nacional o internacional.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este viernes la convocatoria de estas ayudas en sus tres distintas modalidades.

En concreto, a través de Inicia se incentiva apoyar a grupos de investigación emergentes, que no surjan de la fragmentación de los ya existentes, cuyo investigador principal no haya liderado ningún proyecto del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación o del programa europeo Horizonte con anterioridad y que haya obtenido el título de Doctor en los últimos ocho años.

Mientras, la modalidad Fortalece proporciona ayuda a proyectos de investigación que no han recibido financiación de convocatorias de ámbito nacional o internacional. Para estas dos modalidades, se destina una cuantía total de 155.000 euros.

Por otra parte, el objetivo de la modalidad Afianza es facilitar el acceso al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

En ella participan los proyectos de investigación que no han alcanzado la prioridad suficiente para ser financiados en la última convocatoria vigente del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, pero que, sin embargo, son susceptibles de ser incluidos en acciones de programación conjunta con las comunidades autónomas. En esta modalidad, la Consejería de Educación y empleo destina 75.000 euros.