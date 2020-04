Educación reabrirá las clases presenciales el 25 de mayo pero a determinados colectivos y densidad del 25%

Habrá procesos de recuperación y serán los claustros quienes establecerán las pruebas; y la escolarizacion será del 3 al 10 de junio

Cacho anuncia la creación de un Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Luis Cacho, ha anunciado hoy una "nueva etapa" en los centros, que empezará con la apertura administrativa y que incluirá una vuelta a las clases presenciales el 25 de mayor pero a determinados colectivos y con una densidad por aula del 25 por ciento.

Cacho ha comparecido, mediante videoconferencia, en el Parlamento de La Rioja y ha explicado que el lunes 11 de mayo estarán listas las instrucciones para la "desescalada" en Educación.

Comenzará con una "apertura administrativa para limpiar y adecuar el mobiliario" y preparar la vuelta a los alumnos en aulas con menos de un 25 por ciento de su ocupación, de forma que el 25 de mayo esté "disponible la oferta".

El consejero ha reconocido que se ha visto la existencia de una "brecha digital" contra la que se ha lucha con la "compra de equipamiento".

Ha justificado que, en un primer momento, hubo una falta de stock de tabletas. Se han repartido 5.000 en el 75 por ciento de los centros y el resto "lo están haciendo".

Se compraron mil tarjetas 4G que ha esperado que lleguen cuanto antes, y 280 reuters wifi. Ha achacado al proveedor que "no ha sabido satisfacer" las necesidades que detectó Educación y en las que confió en el proveedor que ganó el último concurso: Telefónica.

Ha anunciado que habrá que establecer un plan extraordinario que incluya el verano y recursos sociales y económicos "extraordinarios" que sumarán la participación de otros agentes en un Programa de Refuerzo Gratuito. La educación presencial y a distancia irán paralelas.

Cacho ha creído que "es muy importante no dejar pasar el verano; la situación es extraordinaria y las acciones lo tienen que ser". En este sentido, desde el PP, Pérez Ligero se ha preocupado por las condiciones de las aulas y si estarán adaptadas al calor.

El consejero ha creído que será "peor dejarles sin atención", por lo que es un "mal menor frente a no realizar nada". Ha creído que no se puede instalar aire acondicionado en todos los colegios, pero sí escoger horario.

A esto ha sumado una "reactivación del empleo, con esfuerzo económico extraordinario y acelerando la conexión entre la atención al desempleado y su reintegración laboral". De este modo, habrá una "FP para el empleo" en la que se diversificará la oferta y se adaptará a canales locales.

Así, se va a reforzar la FP a distancia, creando un Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia en la que todos los centros y docentes puedan participar, que será diversificada y con el concepto de "hacerla más accesible a un numero mayor de alumnos".

"NO SE TRATA DE APROBADO GENERAL SINO DE FLEXIBILIDAD"

Cacho ha advertido de que "no se han manejado bien conceptos de aprobado general y evaluación continua en los medios de comunicación" y, por eso, se ha elaborado un informe de diecinueve páginas que se cerrará a lo largo de la próxima semana.

"No se trata de aprobado general sino de flexibilizar el sistema para minimizar el impacto en los alumnos para que ninguno de ellos pague con su resultado académico", ha indicado. Ha añadido que no se abandonará el principio de "mérito y justicia para los alumnos que puedan avanzar materia y subir nota".

La evaluación del tercer trimestre será "favorable" al alumno; para recuperar el que lo necesite, o avanzar materia y subir nota para quien lo requiera porque "no podemos abandonar ninguno de los dos supuestos de la Educación".

Ha señalado que habrá procesos de recuperación y serán los claustros quienes establecerán las pruebas y ha invitado a confiar en el buen hacer de los docentes.

El proceso de escolarización será del 3 al 10 de junio y el "procedimiento" será ventanilla única a través de racima con utilización del DNI o NIE, y quienes tengan pasaporte tendrán atención presencial en la Consejería. Además, existirá la posibilidad de presentarlo en papel en los centros. No habrá cambios este curso en la zonificación ni en la reserva de plazas.

La diputada de IU Henar Moreno ha creído que la educación a distancia debe ser subsidiaria de la presencial, porque debe estar centrada en enfoque integral de la persona.

Ha creído que "el proceso de formación es largo", por lo que "no pasa nada por perder un trimestre, que además no se ha perdido entero"; y ha pedido que los que refuercen que no lo vean como un castigo.

"Yo creo que los docentes tienen sensación de abandono", ha dicho ante lo que Cacho ha creído que es algo que "no está justificado", porque "nunca han estado más escuchados, se han emitido catorce comunicados, se han creado grupos de WhatsApp, ha habido videoconferencias, y el servicio de inspección está disponible".

También contestando a Moreno, Cacho se ha referido a las becas comedor explicando que se valoró reabrir los comedores, pero "era imposible" con la epidemia y se decidió liberar las cuantías económicas".

"Volveremos a estudiarlo pero veo difícil la reapertura, estudiaremos qué familias están pasando apuros y necesitan ayuda o asistencial de manera extraordinaria", ha dicho.

Desde Ciudadanos, Belinda León ha criticado la falta de diálogo, y ha señalado el nivel actual del desempleo que, a final de año, ha estimado, estará en el veinte por ciento. "Urge más que nunca un plan de choque para proteger a PYMES y familias; la gente no quiere rentas minimas, quiere trabajar", ha dicho.

Desde el PP, Gregorio Jesús Pérez Ligero ha visto "cierto desconcierto". Ha visto con preocupación que los menores "se han pasado mucho tiempo separados cuando vuelvan a juntarse", y ha pedido "evitar un nuevo rebrote".

A las preguntas del 'popular', Cacho ha apostado por minimizar el "impacto injusto de la circunstancia" actual en los alumnos y, por eso, habrá "procesos de recuperación que incluirán los criterios de los claustros, que establecerán las pruebas que estimen oportunas".

Desde el PSOE, Maria Teresa Villuendas ha alabado la "celebridad y acierto adaptando la enseñanza presencial a la on line" y ha creído una "suerte que haya un gobierno progresista que va a defender a los más vulnerables" después de la "austeridad suicida del gobierno anterior".

Cacho ha cerrado su comparecencia apelando a la "colaboración y cooperación" de los distintos grupos "para no generar más tensiones, dudas y ruido" a los profesores, familias y alumnos.