Empiezan a llegar a Logroño los equipos de arquitectos, diseñadores y artistas de 'Concéntrico 07'

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 18 instalaciones de Concéntrico ya están, en la mayoría de los casos, definidas y los equipos de arquitectos, diseñadores y artistas van llegando a la ciudad. Más de cien participantes y colaboradores se reunirán en Logroño procedentes de diferentes rincones del mundo: Porto Alegre, Chicago, Nueva York, Beirut, Milán, Venecia, Helsinki, Berlín, Varsovia, Bucarest, Praga, Budapest, México, Troyes, Madrid, Barcelona, París, Rouen, Lisboa, Oporto, entre otros.

Más de 30 instituciones y entidades de los cinco continentes participan en este evento que nos invitará a recorrer la ciudad con otros ojos, a descubrir una nueva ciudad dentro de la ciudad, a concienciarnos sobre el espacio público y el valor que tiene sobre nuestra calidad de vida, a establecer un diálogo entre la ciudad, su patrimonio y la arquitectura.

A través de 18 instalaciones (de las que 15 se están construyendo con madera de Garnica), una exposición, encuentros y diversas actividades Concéntrico se erige con el deseo de que reflexionemos sobre el espacio público y los lugares de convivencia, con un destacado punto de interés en la sostenibilidad de materiales y procesos.

SOSTENIBILIDAD

Concéntrico ahonda este año en la sostenibilidad y en los procesos que lleva a cabo el Festival. "En este sentido cobra un especial interés un espacio vertebrado de gran valor paisajístico y natural, como es el río Ebro, que cuenta con cuatro intervenciones, con las que proponemos cómo habitar el Parque, sus riberas en su tramo urbano, pero también cuando se encuentra con los viñedos, paisaje típico riojano", subraya su director, Javier Peña. Así podremos recorrer el Ebro a través de Concéntrico y pararnos en la Casa de las Ciencias, junto a la chimenea, debajo del puente de Hierro y en Viña Lanciano.

Otra intervención con alto valor sostenible es Arbre creada por el francés Laurent Martin en la Gran Vía (en su confluencia con Daniel Trevijano) en la que ha utilizado 170 tableros de Garnica en desuso. Esta intervención reutiliza el material, abogando por la sostenibilidad y el reciclaje, y a través de un gran árbol caído llama nuestra atención sobre la situación pandémica actual y el cambio climático.

Otro ejemplo de sostenibilidad será la Cabaña que se empezará a levantar a lo largo del día de hoy lunes en la Plaza de San Bartolomé del equipo húngaro Paradigma Ariadné. Esta instalación combina la madera y lo textil hasta construir una cabaña primitiva, homenaje a San Bartolomé y su martirio. Para su creación se utilizarán, además de la madera, lonas con imprimación pure air print, una tecnología especial, con la que se convierte todo material impreso en un elemento descontaminante.

Este sistema se basa en una reacción química activada por la luz solar o por sistemas de iluminación artificial que convierten el oxígeno y el vapor de agua en agentes limpiadores de contaminantes. En total son 100 metros cuadrados de material es los 42 soportes, lo que equivale al efecto descontaminante que puedan ejercer 100 árboles adultos, o lo que es lo mismo, estarían eliminando las partículas contaminantes que generan los hidrocarburos de 50 coches durante un año de circulación.

Además, toda la señalización de Concéntrico se reutiliza de anteriores ediciones sumando material reciclable y eliminando los plásticos. Una medida que se ha hecho extensiva también a la exposición que se podrá ver en el COAR con los proyectos que se han presentado a los concursos del Festival, producida íntegramente en cartón.

Concéntrico está organizado Javier Peña Ibáñez con la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica, Bodegas LAN y ADER como colaboradores principales.

El festival cuenta con el apoyo de más de 30 instituciones y entidades nacionales e internacionales como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Acción Cultural Española, Goethe-Institut Madrid, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Instituto Polaco de Cultura, Centro Checo, Institut français, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Cultural Rumano, Embajada de Hungría, Embajada de Suiza, Instituto de México en España y Logroño Integración del Ferrocarril.

Suma la colaboración de entidades y empresas como Construcciones Calleja, Cerámica Sampedro, Cristalería Ruiz, FERCAM, Pinturas Matías Jadraque, R6 Living, Taubman College of Architecture and Urban Planning - University of Michigan. Y contará este año como escuela invitada, además de la ESDIR, con la École Supérieure de Design de Troyes en Francia.