La empresa riojana ARESOL inicia la construcción de sus dos primeros parques solares en Italia

Archivo - Imagen de archivo de placas solares en un parque fotovoltaico - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa riojana ARESOL, especializada en energías renovables, ha iniciado este mes de octubre la construcción de sus dos primeros parques fotovoltaicos en Italia.

Los proyectos, ubicados en la provincia de Latina, en la región de Lazio, a pocos kilómetros al sur de Roma, sumarán una potencia instalada de 12 MW y suponen "un nuevo paso en la expansión internacional de la compañía", como han informado desde la firma.

Ambos contratos se desarrollan bajo la modalidad EPC o 'llave en mano', que comprende el diseño, el suministro de equipos, el montaje, la configuración y la puesta en servicio de las instalaciones, ofreciendo al promotor una solución integral basada en la experiencia acumulada durante décadas de proyectos construidos en España.

Una vez finalizadas las obras, la empresa prestará también los servicios de operación y mantenimiento durante los primeros años de funcionamiento.

"Estos primeros proyectos en Italia suponen un impulso fundamental para trasladar nuestra experiencia a mercados internacionales, replicando el modelo de negocio que ha consolidado a ARESOL en el sector energético. El mercado italiano representa una oportunidad para desarrollar ese modelo en un contexto europeo de transformación energética", señala Javier Roncal, director general de la compañía.

DOS PARQUES AL SUR DE ROMA

Los parques tendrán una potencia instalada de 6,9 MW y 5,1 MW, respectivamente. Contarán con módulos solares bifaciales de alta eficiencia, estructuras metálicas que optimizan el aprovechamiento del recurso solar, inversores y estaciones transformadoras.

La finalización de las obras está prevista entre junio y julio de 2027, mientras que la conexión de ambas plantas a la red de distribución eléctrica italiana se espera para el último trimestre de ese año.

El proyecto prevé generar más de 100 puestos de trabajo directos e indirectos, con la participación de empresas españolas que colaboran habitualmente con ARESOL en la construcción de plantas solares y de compañías italianas que se incorporarán a su red de colaboradores.

Con estos proyectos, ARESOL "avanza en su estrategia de crecimiento, que combina el mantenimiento de su actividad en España con la expansión a mercados internacionales".