Una encuesta señala que los niños riojanos creen que en futuro compartirán trabajo con robots

Los niños y niñas riojanos sueñan con ser profesores, futbolistas, veterinarios, médicos o policías en el futuro, según se desprende de la encuesta de Adecco 'Qué quieres ser de mayor'. No obstante, la novedad es que tienen claro cómo será su trabajo del mañana: más tecnológico y basado en la convivencia del hombre y la máquina. Al menos, más de la mitad de los encuestados en La Rioja opina que en el futuro personas y robots trabajarán juntos en igualdad de condiciones.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la XIV Encuesta Adecco 'Qué quieres

ser de mayor', con la que quiere dar voz un año más a los más jóvenes - cerca de 2.000 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años, 150 de ellos riojanos- para conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo, nuestra actualidad política y social y su visión de cómo será el futuro en materia laboral. En esta primera entrega, 'Adecco' y los niños de La Rioja repasan nuestro mercado de trabajo presente y futuro.

PROFESIONES DE SIEMPRE CODO A CODO CON LOS ROBOTS

Un año más, pocas son las novedades que encontramos al preguntarles a los más pequeños

de la casa qué quieren ser el día de mañana. Chicos y chicas, con algunas marcadas

diferencias entre ellos, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes

a los que se encuestaba allá por el año 2004.

En el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, la mayoría

de ellos (27,4 por ciento) querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, entrenadores de fútbol, tenistas*) que desbanca al siguiente grupo en

comparación con 2017 y que este año queda en segundo lugar: las fuerzas del orden y la

seguridad nacional, con un 16,9 por ciento (policías, bomberos, guardias civiles, guardas forestales...).

Tercero sigue el grupo del mundo de la ingeniería (9,4 por ciento) y, en cuarto lugar, hay un 8 por ciento que se decanta por profesiones del ámbito TIC o nuevas tecnologías como youtuber, informático, creador y/o diseñador de videojuegos, programador de robots, especialista en ciberseguridad o gamer.

Ellas en cambio prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la infancia, elegidas por el 29,7 por ciento de las consultadas (crece con fuerza este año de nuevo, casi 10 puntos porcentuales, y son, en su mayor parte, profesoras), seguidas por profesiones del mundo sanitario (15,3 por ciento: médicos, enfermeras, dentistas, fisioterapeutas...), profesiones vinculadas a los animales (11,9 por ciento: veterinarias, granjeras, cuidadoras de animales en el zoo...), y profesiones que tienen que ver con el mundo artístico (6,6 por ciento: cantantes, actrices, modelos...).

Aunque este año, las profesiones relacionadas con el mundo deportivo han crecido y ya

representan el 6,1 por ciento para ellas: gimnastas, deportistas olímpicas o jugadoras de baloncesto han sido algunas elegidas.

Además de estas profesiones, hemos podido ver que hay otras más anecdóticas que

enamoran a los jóvenes y niños como ser entrenador de delfines, acróbata, cuidador de perros,

famoso de una serie, estilista de uñas, fabricante de juguetes, informático de hospital - porque me gustan los hospitales pero no la sangre así que prefiero trabajar con el ordenador -, mariachi o rockera.

Lo que parecen tener claro los encuestados es lo que no quieren ser en el futuro. Y una edición más, es la profesión de político la que menos adeptos tiene pues un 24,5 por ciento de los encuestados no querría serlo de mayor. A esta le siguen otras como barrendero (12,2 por ciento), cualquier otro empleo que no sea el que quieren desempeñar de mayores (10,4 por ciento), médico (8,6 por ciento), camarero (4,6 por ciento) o bombero (2,9 por ciento).

Además, los niños y niñas encuestados en La Rioja no querrían ser ladrones, reyes, cabreros,

alcaldes o presentadores de conocidos reality shows. Más claro aún tienen cómo será el empleo del futuro. Cuando a los chicos y chicas se les pregunta en abierto cómo piensan que serán los trabajos en unos años, el 34,5 por ciento cree que serán más tecnológicos (con robots, con ordenadores táctiles, trabajaremos solo con Internet), un 22,1 por ciento no sabe cómo serán pero es optimista (serán más chulos, mejores que ahora, más fáciles de hacer, nos pagarán más*) y un 11,9 por ciento tiene una visión pesimista (serán muy aburridos, trabajaremos más horas, serán muy difíciles, no habrá trabajo porque lo harán los robots, serán agotadores).

También hay un 9,1 por ciento que piensa que todo será igual que ahora, sin cambios sustanciales, y un 4,1 por ciento piensa simplemente que serán diferentes aunque no saben explicar por qué.

LOS MEJORES JEFES: CRISTIANO RONALDO Y... UNA MISMA O SHAKIRA

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre los miembros de cada género. Por ejemplo, ellos se decantan por líderes que provengan del deporte (26,6 por ciento), seguidos de representantes del mundo de la música (19,3 por ciento), de la televisión (16,1 por ciento), del cine (4,3 por ciento) o personajes de ficción que aparezcan en series y películas (1,9 por ciento).

Ellas, en cambio, prefieren como jefe a alguien del ámbito musical (29,8 por ciento), de la televisión (24,7 por ciento), del deporte (12,8 por ciento), del cine (2,5 por ciento) o algún dibujo animado (1,8 por ciento).

Centrándonos en las figuras concretas, estos son los jefes que los chicos y chicas riojanos preferirían tener el día de mañana:

Para ellos, intercambian las posiciones respecto al año pasado los dos jefes preferidos colocándose este año como más votado el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que aglutina el 14,7 por ciento de los votos y en segundo lugar el argentino Leo Messi (13,8 por ciento), que se coloca a menos de un punto de diferencia.

Tras estos dos deportistas de élite, los niños riojanos preferirían no tener ningún jefe (5,9 por ciento), ponerse a las órdenes del entrenador de fútbol, Zinedine Zidane (3,5 por ciento), del presentador de televisión Pablo Motos (3,1 por ciento) o del futbolista manchego, Andrés Iniesta (2,7 por ciento). Aunque tampoco ven mal tener como jefa a la cantante Shakira (única mujer en el top 10), al tenista Rafa Nadal, al dibujo animado Pocoyó y al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ellas también ven intercambiadas las dos primeras plazas del ranking con respecto al año pasado y ahora prefieren como primera opción no tener jefe (12,5 por ciento), en segundo lugar eligen a la colombiana Shakira como líder (11,6 por ciento), a Pablo Motos a continuación (7,1 por ciento) quien da paso a la cantante Aitana, elegida por el 5,8 por ciento de las niñas riojanas.

EL TRUCO DE LA FELICIDAD LABORAL

Un aspecto muy importante a tener en cuenta de cara al mercado de trabajo es cómo se sienten sus trabajadores: ¿son felices?, ¿están satisfechos? Por ello, Adecco ha querido saber cuáles son los ingredientes secretos para que las personas sean felices en sus puestos de trabajo, según los niños. Y estas son las claves:

Para los niños y niñas riojanos el aspecto más importante para ser feliz en el trabajo es disfrutar de un buen ambiente laboral y de una buena relación con los compañeros, así lo cree el 27,5 por ciento de los encuestados. En segundo lugar, "que te guste tu trabajo" es la respuesta más habitual entre los consultados (15,9 por ciento), seguido de percibir un buen salario (13,6 por ciento). Un 10,3 por ciento opina que la felicidad laboral depende de la actitud que uno adopte ante el trabajo: "hay que ir contento", "tener una actitud positiva", "hacerlo bien", y un 7,1 por ciento piensa que lo importante es que recibas un buen trato: "que no te griten en el trabajo", "no tener estrés", "que te traten bien".