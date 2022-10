Enfermeras comunitarias se animan a "dar un paso adelante" aportando una "mirada nueva a la profesión y a la población"

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) celebra sus XI Jornadas Nacionales y el IX Encuentro de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria en la ciudad de Logroño. El lema elegido para estas Jornadas y Encuentro es 'Aroma, sabor y mirada enfermera. Equilibrio para la salud comunitaria' que no se trata de un guiño a las emociones de La Rioja y su ciudadanía, sino "una identidad compartida que define claramente cuál es nuestro compromiso, como enfermeras comunitarias, con la comunidad de La Rioja".

El 'Marco estratégico de la Atención Primaria: el sentido del cuidado enfermero', ha sido la primera de las mesas redondas celebradas en la Biblioteca Almudena Grandes teniendo como sede de apoyo el Centro Fundación Caja Rioja La Merced.

Han participado en la misma las profesionales de prestigio Alicia Negrón Fraga, enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, SERMAS; Azucena Santillán García, miembro de la EANS, junta directiva de Ciencia en el Parlamento, enfermera del Hospital Universitario de Burgos y autora del Blog Ebevidencia.com; Mª José Lloría Cremades, enfermera y comisionada por la Generalitat Valenciana en Atención Primaria y Comunitaria y Carmen Ferrer Arnedo, jefe del Servicio de Atención al Paciente del Hospital Central de Cruz Roja, actuando como moderador, Enrique Oltra Rodríguez, profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón, Universidad de Oviedo y vicepresidente de AEC.

Centrada en la Atención Primera y sobre la que, en la actualidad hay un proyecto y lo que es más importante, presupuestos, Alicia Negrón Fraga, indicó que "los planes son de agradecer y más cuando se dejan por escrito" pero es de la opinión que "repensar me resulta agotador y yo necesito moverme", pues es conocida la frase de que "llega la parálisis por el análisis" pero piensa que las enfermeras deben estar ahí, ocupando los cargos de Enfermería, por lo que "debemos dar un paso adelante, ser valientes, pues estamos capacitadas", al tiempo de aconsejar a sus compañeras que "hay que hacer los cursos de prescripción porque si no lo hacemos no podremos hacer recetas", animando a sus compañeras "a actuar como Enfermeras Comunitarias" al tiempo de hacernos entender a la población.

Azucena Santillán García, remarcó el "valor deferencial que las enfermeras Comunitarias podemos aportar" por ello animó a sus compañeras a trabajar "más allá de la consulta y el domicilio, aportando valor," es decir, "aportando una mirada nueva a la profesión y a la población". Sobre los políticos indicó que se mueven por los votos por lo que se debe convencerlos para que reviertan sus actitudes sobre las enfermeras y las inversiones en Enfermería que siempre se han recortado, y no dudar de actuar como lobby para tener influencias, sin olvidar la comunicación, y no dejando en el olvido que tenemos que "hacer estrategia para conseguir seducir a los políticos", para rematar que "hay vida más allá de la Atención Primaria".

Mª José Lloría Cremades indicó que sobre el nuevo marco de la Atención Primara es estupendo, novedoso porque aportará indicadores junto a un presupuesto que es imprescindible, pero también deben ir metiendo en las plantillas a Enfermeras Especialistas como ha sucedido en su Comunidad, lo que parecía imposible, insistiendo en que "lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo nosotras" y al mismo tiempo comunicarlo porque "nos parece que es difícil", indicando que la Enfermería Comunitaria debe "dejar volar la imaginación" para que la salud mejore.

Finalmente, Carmen Ferrer Arnedo se refirió al marco de la Atención Primaria en el que debemos compartir liderazgo y el hecho las Enfermeras Especialistas están ahí, lo que considera un "papel Importante a desarrollar", como son el poder "desarrollar nuestras fortalezas pues cualquiera se puede apuntar ahora a lo de cuidar", indicando que la sociedad nos "tiene que ver", haciendo "las cosas diferentes" pero siempre "compartiendo experiencias".

La segunda mesa presentada por Fabiola Hueso Navarro, enfermera en el C.S. Buñuel de Navarra, con el título de 'Mirada de fuera adentro', ha contado con la participación de Javier Granda Loza, de Marea Blanca de La Rioja; Ángel Javier Fraile Astudillo, psicólogo en Ayuntamiento de Arnedo y Sandra Carmona Requena, periodista y directora de Comunicación de la Consejería de Salud de La Rioja.

Javier Granda Loza ha señalado que el sistema público debe contar con "las imprescindibles alianzas entre ciudadanos frente al Gobierno, frente a las empresas y siempre en favor de la salud pública", pero que es imprescindible la educación en salud que "la podéis hacer perfectamente vosotras" y junto a ello que la lucha entre los colectivos en los espacios sanitarios "debe ser sana, sin confrontaciones", para finalmente aconsejar a todos "a que la tecnología no debe sustituiros a vosotros, a lo presencial", pero todo hay que lucharlo junto a la ciudadanía.

Ángel Javier Fraile Astudillo contó su experiencia en la localidad de Arnedo en favor de "lo comunitario" animando a que hay que salir del día a día, para volcarse en "lo comunitario", al tiempo de que las enfermeras deben quitarse las "inseguridades" para acercarse al público joven, "el de los colegios, porque tenéis todos los conocimientos" sobre salud.

Sandra Carmona Requena, periodista y directora de Comunicación de la Consejería de Salud de La Rioja, ha contado su experiencia desde medios de comunicación y ahora desde la propia Consejería conociendo, poco a poco, los diferentes "apellidos" que tiene las enfermeras, entre ellos el de Comunitaria reflexionando sobre el "corporativismo que tiene sus riesgos" pero debéis "sentiros muy orgullosas de lo que sois, porque oléis a mamá, sabéis dulce y miráis, comprometidas" por lo que las ha animado a "liderar proyectos, sin asustaros".