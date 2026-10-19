Entra en vigor el marco normativo que flexibiliza los requisitos para las bodegas criadoras de Rioja - DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA (DOCA) RIOJA

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da respaldo normativo a la modificación impulsada por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja en el marco de la Agenda Somos Rioja, por la cual se elimina el requisito de disponer de unas existencias mínimas de 225 hectolitros de vino en proceso de envejecimiento, de los que al menos la mitad debían estar contenidos en un mínimo de 50 barricas, para obtener la consideración de bodega criadora y elaborar vinos con las menciones Crianza, Reserva y Gran Reserva.

Esta modificación del Pliego de Condiciones y Estatutos fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Consejo Regulador de la DOCa, celebrado el pasado 24 de julio, con el objetivo de seguir dotando al sector vitivinícola riojano de herramientas que refuercen su competitividad y favorezcan la adaptación a las necesidades actuales de los operadores.

La iniciativa se enmarca en el eje 'Servicio al Inscrito' de la Agenda Somos Rioja y busca facilitar la actividad de viticultores y bodegas, especialmente de pequeños proyectos, nuevos operadores y jóvenes elaboradores, favoreciendo el emprendimiento y el relevo generacional, sin modificar las exigencias de calidad por las que Rioja es conocida a los consumidores.

La medida entra en vigor hoy, de forma inmediata, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mediante la Resolución de 7 de octubre de 2026, de la Dirección General de Alimentación. Próximamente, el Consejo Regulador trasladará a las bodegas las indicaciones necesarias para facilitar la aplicación de esta modificación y garantizar que los operadores dispongan de la información que precisan.