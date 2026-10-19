Escobar comienza el Debate del Estado de la Ciudad recordando a Julio Revuelta y apoyando a Ceuta

Conrado Escobar interviene en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2026 - SERGIO ESPINOSA-JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha comenzado su discurso, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad recordando al antiguo primer edil logroñés Julio Revuelta, fallecido hace unos meses, y mostrando su apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta "en estos momentos tan complicados", así como una mención especial a las personas que padecen cáncer de mama en su Día.

En un salón de plenos repleto, en el que se han dejado ver el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, y múltiples personalidades de la vida política y social de la ciudad, Escobar ha dedicado expresamente sus primeras palabras a Revuelta.

"Me van a permitir -ha dicho- que mis primeras palabras en un día de celebración y de ciudad sean para rendir tibuto a la figura de Julio Revuelta, que nos dejó hace pocos meses".

Una persona, ha continuado, "íntegra y responsable que supo entender como nadie la importancia de combinar pragmatismo y perspectiva". "Julio nos deja un importante legado a todos los representantes públicos. Y en concreto, a la ciudad de Logroño, le deja una huella imborrable en lo que supuso su impulso hacia la modernización, hacia un cambio de ciudad", ha añadido.

En sus palabras, "pulso e impulso, que, como alcalde, con honor retomo de manera responsable estos años". "Gracias, Julio, por tanto. Qué importante en la vida es tener perspectiva, verdad, y ya no digo un plan. Pero qué importante es entender el momento y tener visión", ha incidido.

Y ha aprovechado el alcalde para apuntar que "hace tres años los logroñeses y logroñesas nos pidieron un cambio y un propósito, el momento y la ciudad así lo demandaban, en realidad, nos pidieron algo más profundo: que Logroño volviera a avanzar".

"Una ciudad que necesitaba volver al diálogo y, sobre todo, a la confianza. Y una ciudad, a fin de cuentas, que necesitaba recuperar un propósito. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Activar acuerdos, generar propósito y demostrar que, incluso en momentos complicados, la ciudad está por encima de todo y de todos. Ilusión de ciudad", ha dicho, para lo que ha agradecido a su equipo y a los "magníficos funcionarios".

Ha subrayado que han sido "tres años de gestión como alcalde, tres años de 'Hacer ciudad', tres años que me han servido para entender que "gobernar una ciudad" no es imponer una razón, gobernar una ciudad es conseguir que la ciudad avance".

APOYO A CEUTA "EN ESTOS MOMENTOS TAN COMPLICADOS".

"Que sea capaz -ha añadido- de atender la realidad del día a día, siempre demandante, sin perder esa ilusión, esa perspectiva que se abre. Gobernar es escuchar y es asumir la responsabilidad de liderar y decidir".

Y, en este marco, Escobar ha reseñado que "qué importante es que los gobernantes podamos garantizar ese espacio de comunidad, de convivencia y de garantías para aspirar a una mejor vida".

"Por eso, una vez más, todo mi apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos en estos momentos tan complicados. Eso es hacer ciudad", ha asegurado, momento que ha sido refrendado con aplausos por los presentes.

Ha continuado señalando que "hacer ciudad exige algo más que resolver problemas: exige perspectiva, quien se limita a resolver problemas solo puede gestionar el presente, pero quien quiere construir una ciudad necesita tener una mirada más larga, necesita saber hacia dónde quiere ir, qué quiere preservar y qué quiere transformar, eso es lo que se nos exige a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar".

Y también "lo que nos interpela como sociedad: levantar la mirada, tomar perspectiva y entender que cada decisión forma parte de un relato mucho más amplio, y hacerlo, además, desde nuestra propia escala".

"Desde nuestra escala humana. Escala humana frente al populismo y las trincheras. Escala y responsabilidad de proyecto de ciudad frente a la confusión y la parálisis. Escala y perspectiva para saber que avanzar no siempre significa hacerlo todo de golpe, sino saber qué hay que hacer primero y empezar a hacerlo. Tengamos perspectiva. No perdamos la mirada larga, pero tampoco dejemos que la ambición de un proyecto nos impida actuar hoy", ha concluido esta primera parte de su discurso.