Escobar muestra su "deseo" de "dar estabilidad" a las fechas de las fiestas de San Mateo

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha mostrado este viernes su deseo de "dar estabilidad" a la fechas de las fiestas de San Mateo en la ciudad, después de que ayer se decidiera, en una reunión con los colectivos implicados, que serán del 20 al 26 de septiembre, frente a la segunda opción propuesta, del 15 al 22 del mismo mes.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el tema, durante una comparecencia en la que ha dado cuenta de los principales proyectos previstos en la ciudad para este año 2024, Escobar ha incidido en que "ayer se ha preferido a una opción, nosotros la respetamos y es verdad que si hubiera algo que apuntar, y esto es un deseo, pero tiene que ser compartido, es darle estabilidad a las fechas".

Un "deseo", ha insistido el regidor municipal, "que nos gustaría que fuera compartido por el resto de los grupos, por eso simplemente lo apunto", mientras que, por otra parte, también cuestionado por los periodistas, no ha avanzado nada de en cuál de estas fechas o en qué hora se podría fijar el lanzamiento del cohete.

Para el alcalde logroñés, esa estabilidad en las fechas mateas "sería buena para todos, para planificar, para que todo el mundo lo tuviera ya planeado con precisión, esas son las fechas fijas, pero no depende sólo de mí, o por lo menos yo no estoy en condiciones de imponer para los siguientes años la misma fecha, así que me gustaría ese objetivo, pero me gustaría compartirlo con el resto de los grupos políticos".

El Ayuntamiento de Logroño confirmó a última hora de este jueves que las próximas Fiestas de San Mateo y 67ª Vendimia Riojana tendrán lugar del 20 al 26 de septiembre de este año, después de escuchar las propuestas de todos los colectivos implicados en una reunión llevada a cabo para definir el calendario de las fechas de estas fiestas.

Ante la necesidad de definir los calendarios laborales y la conciliación de las familias, los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y de Festejos, Laura Lázaro, mantuvieron ayer tarde ese encuentro con todos los colectivos implicados en las fiestas, así como con los representantes de la comunidad educativa.

En concreto, participaron representantes de la hostelería de las diferentes zonas de la ciudad, Federación de Empresarios, Cámara de Comercio, sindicatos del ámbito empresarial y educativo, representantes de la comunidad educativa y de las asociaciones de padres de centros públicos y concertados, Casas Regionales, Peñas, asociaciones vecinales, asociaciones de la Tercera Edad, Consejo de la Juventud y Estudiantes de Logroño, representantes de la Plaza de Toros y de los feriantes.

Las opciones planteadas a los colectivos eran del 20 al 26 o del 15 al 22 de septiembre. La opción muy mayoritariamente respaldada ha sido la del 20 al 26 de septiembre, con argumentos variados entre los que destacaron evitar la coincidencia en fechas con otros municipios y capitales en fiestas o poder asegurar una mejor configuración de carteles y atracciones, entre otras.

El Ayuntamiento inició este proceso de consulta con el fin de definir cuanto antes las fechas y que, así, los diferentes colectivos de nuestra ciudad dispongan de una previsión adecuada y puedan orientar de la mejor manera posible sus actuaciones, definiendo calendarios vacacionales, educativos, o de otra índole.