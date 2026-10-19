Escobar reseña el "cumplimiento" de compromisos, con un 95% de propuestas de debates anteriores realizadas

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, durante el debate del estado de la ciudad, en el Ayuntamiento de Logroño, a 19 de octubre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Diagnóstico, gobernanza y evaluación. Los tres pilares de nuestro modelo que nos permiten hablar de resultados en positivo". Ha sido parte del resumen de gestión que ha hecho este lunes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, durante su discurso en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Una intervención en el que, como ha recordado, es "el último año de Gobierno, un último Debate sobre la Ciudad y una tremenda exigencia y responsabilidad con nuestra ciudad", y en la que ha subrayado que "un 95% de las propuestas realizadas en los anteriores Debates se han cumplido: 76 en 2025 y 77 en 2024".

"A esto me refiero cuando hablamos de evaluación y rendición de cuentas. Cumplir", ha resaltado el regidor municipal, palabras subrayadas por el aplauso de los presentes.

"Y digo en positivo -ha insistido- por dos motivos, porque somos ambiciosos y exigentes con nuestras políticas y creemos que tenemos aún grandes desafíos por delante". "Algo estaremos haciendo bien", ha considerado tras citar varios ránkings sobre calidad de vida.

VIVIENDA.

Volviendo a la vivienda, que está siendo uno de los ejes de su discurso, ha dicho que "el reto es seguir haciendo una realidad accesible para todos, también a través de una política de vivienda que permita a más personas construir aquí su proyecto de vida, porque una ciudad no se mide solo por lo que construye, sino por la vida que permite construir en ella".

Y, en este ámbito, ha destacado que "la relación de ámbitos urbanísticos que estamos impulsando dibuja una hoja de ruta que contempla 6.409 viviendas: 4.617 libres y 1.792 de protección oficial, con actuaciones en distintas fases de desarrollo, una cifra que refleja la dimensión del reto y nuestra voluntad de movilizar suelo para ampliar la oferta residencial de Logroño".

Todo, con un "urbanismo saludable, urbanismo humano", con la "vivienda que es hoy la verdadera prioridad para este equipo de Gobierno, y esa prioridad se demuestra con planificación, trabajo y decisiones concretas", una política, ha afirmado, cuyos resultados "están ahí".

Ha citado como ejemplos "familias que se van a instalar en el Cascto Antiguo", el "inicio de la construcción de vivienda protegida en diferentes puntos de la ciudad después de años sin iniciativa alguna en este sentido (Portillejo II, Fardachón, La Cava, Calleja Vieja y Pedregales)".

Ha sumado el "desbloqueo urbanístico de diferentes sectores de la ciudad", o los casos concretos de Unidad de Ejecución río San Miguel, Carrocerías Ugarte en Varea, Marqués de San Nicolás, PERI Lobete, Varea, la Estrella o Cascajos, "ejemplos de este desarrollo urbanístico que a corto y medio plazo se va a traducir en más vivienda y más viviendas protegidas en la ciudad".

"Y por supuesto tenemos que sumar el desbloqueo del sector Ramblasque, que incluye más de 900 viviendas protegidas. En este año aprobaremos el Plan Parcial y el adelanto de la urbanización para abrir Avenida de la Sierra", ha adelantado, sin "olvidar la colaboración con el Gobierno central, precisamente la rehabilitación de viviendas en Lobete es un buen ejemplo del crecimiento sostenible en urbanismo".

Como más avances "que sitúan a los ciudadanos en el centro" ha apuntado el Plan de Habitabilidad del Casco Antiguo, el "compromiso para acabar con comportamientos incívicos", la aprobación de la nueva ordenanza de terrazas, lo que se está traduciendo en un punto de inflexión en cuanto a la ratio de habitantes en el Casco Antiguo", con aumento de población, aún reconociendo que "queda aún mucho camino por recorrer".

"DERECHO A VERDEAR".

"Derecho de todas y todos a disfrutar de nuestra ciudad", ha resaltado Escobar, que, en este aspecto, ha apuntado el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, el "derecho a 'verdear', porque cada intervención urbana que estamos abordando tiene como premisa ganar espacio para el peatón e incorporar zonas y espacios verdes para la ciudad".

Igualmente, se ha referido al río Ebro como otro "eje de la identidad logroñesa", con actuaciones como la nueva rampa del embarcadero o su nuevo aprovechamiento con el Proyecto 1521.

Y se ha referido también a la gestión del agua en la ciudad, con el Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, con hitos como el corredor ecológico sur, el Barranco de Oyón y el del Horcajo.

Ha añadido otro hito más de ciudad: la Estrategia 2050, "tratar de que Logroño piense un poco más en el largo plazo y que lo haga con menos crispación y más voluntad de consenso". "Somos ambiciosos y creemos que Logroño siempre merece más, Logroño lo es todo. Por eso, desde este equipo de Gobierno apostamos también por trabajar en la ciudad del mañana", ha avanzado.

"TRABAJANDO YA EN EL PRESENTE".

Con todo, no ha querido el alcalde dejar pasar "el presente", con proyectos en los que se trabaja, comenzando por la movilidad y el espacio público, con la mejora de Vara de Rey con San Antón, más avances para el transporte urbano -con un nuevo contrato-; o las Cien Tiendas, "en enero empezaremos con Doctores Castroviejo; en 2028, con Juan XXIII y San Antón; y en 2029, con Leopoldo Calvo Sotelo".

En cuanto a la actividad económica, ha apuntado la transformación de la oferta hotelera de la ciudad, con los nuevos estblecimientos en Murrieta, el antiguo edificio de la Electra, el Hotel Niza, el antiguo Montesol; o nuevas inversiones como las empresa Greene Enterprise, que se instalará en Las Cañas con 25 empleos directos y 40 indirectos.

"Proyectos que hablan de una ciudad viva, dinámica, que atrae inversión y que quiere estar preparada para recibir más visitantes, más actividad y también más oportunidades", ha afirmado. Algo a lo que ha sumado la innovación, o que, ha insistido, que "al final de esta legislatura habremos rebajado todos los impuestos que dependen del Ayuntamiento".

No ha dejado pasar Escobar que la ciudad "también es cuidar y proteger", con acciones como una nueva residencia intergeneracional en El Campillo; "un paso adelante" en las ayudas para mayores de 85 años; una nueva política de protección social; y una "ciudad segura" que "también forma parte de la calidad de vida", con la nueva implantación de 85 cámaras, entre otras actuaciones.

Por último, el alcalde ha apuntado la igualdad y el compromiso contra la violencia de género, y la organización de eventos, porque "Logroño también es espectáculo y cultura", con la ampliación del Teatro Bretón o con otras iniciativas como la oficialización "de nuestros símbolos: Escudo, Bandera e Himno" porque "hacer ciudad también es reconcernos y proyectar nuestra identidad hacia el futuro con orgullo y naturalidad".