Eva Sanz Arazuri, elegida nueva rectora de la Universidad de La Rioja con el apoyo del 58,68 % de los votos

La otra candidata, Sandra Peña, ha obtenido el 41,32 por ciento de los votos

Eva Sanz Arazuri, catedrática de Didáctica de la Expresión Corporal, ha sido elegida nueva rectora de la Universidad de La Rioja después de haber recibido el 58,68 por ciento de los votos frente a la candidatura de Sandra Peña Cervel, que ha logrado un 41,32 por ciento en las elecciones celebradas este miércoles en la Universidad de La Rioja.

Los porcentajes corresponden a la ponderación establecida en el Art. 52.3 de los Estatutos de la UR.

En la primera vuelta Eva Sanz Arazuri obtuvo el 48,35 por ciento de los votos y Sandra Peña Cervel logró el 33,97 por ciento, pasando ambas a la segunda vuelta; mientras que el resultado de Emilio Jiménez Macías fue del 17,68 por ciento.

En 2020, Juan Carlos Ayala fue elegido rector de la Universidad de La Rioja por el 52,66 por ciento de los votos frente al otro candidato, Julio Rubio García, que logró un 47,34 por ciento de los apoyos en las elecciones celebradas el martes 7 de noviembre.

PARTICIPACIÓN POR SECTORES 2024

La elección se realiza mediante sufragio universal y los resultados se ponderan de acuerdo con el peso que el sistema otorga a cada uno de los siguientes colectivos que forman parte de la Comunidad Universitaria. En las votaciones celebradas ayer, 20 de noviembre, la participación de cada sector fue la siguiente:

Sector I) Profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con título de Doctor. Censo: 277. Ponderación: 52%. Porcentaje de participación: 93,86 %.

Sector II) Personal docente e investigador no doctor o que siéndolo no tenga vinculación permanente a la Universidad: Personal docente e investigador no incluido en el Sector I, incluyéndose en el mismo al personal investigador en formación y perfeccionamiento. Censo: 275. Ponderación: 14%. Porcentaje de participación: 72,36 %.

Sector III) Estudiantes: Los alumnos matriculados en el curso en que se convocan las elecciones en cualquiera de los tres ciclos. Censo: 4.693. Ponderación: 22%. Porcentaje de participación: 13 %.

Sector IV) Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios: los funcionarios y el personal laboral de administración y servicios. Censo: 301. Ponderación: 12%. Porcentaje de participación: 86,05 %.

CURRICULUM DE EVA SANZ ARAZURI

Eva Sanz Arazuri (Logroño, 9 de junio de 1976) es profesora de la Universidad de La Rioja desde el año 2000 en el Departamento de Ciencias de la Educación. Es catedrática del área de Didáctica de la Expresión Corporal.

Acumula una experiencia de 24 años como docente en el área de Didáctica de la Expresión Corporal. Su docencia ha estado vinculada con los títulos de formación inicial del profesorado como la Diplomatura de Magisterio especialista en Educación Física y Grados en Educación Infantil y Primaria.

Su trayectoria investigadora está respaldada por la autoría de más de 150 publicaciones científicas, incluyendo artículos en revistas de prestigio, libros y capítulos de libro tanto en editoriales nacionales como internacional.

Es la coordinadora del Grupo de Investigación DESAFIO, acrónimo de Desarrollo, Educación Social, Actividad Física y Ocio. Acumula 4 sexenios (3 de investigación y 1 de transferencia), y ha dirigido 12 tesis doctorales. Ha participado en un total 14 proyectos de I+D+i, siendo en 2 de ellos investigadora principal, así como en múltiples contratos de transferencia del conocimiento y cuenta con un registro de la propiedad intelectual.

Acumula más de 14 años de experiencia en diferentes órganos unipersonales y colegiados en los que ha trabajado con diferentes equipos de gestión universitaria: secretaría del Departamento de Expresión Artística (2000-2001); coordinadora de Prácticum de las diplomaturas de magisterio (2004-2006); directora de Estudios del Grado en Educación Primaria (2012-2016); directora de Estudios del Grado en Educación Infantil (2016-2016); vicedecana de Educación (2016-2016); decana de la Facultad de Letras y de la Educación (2016-2020); secretaria de la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Educación (2019-2020).

Desde el 1 de diciembre de 2020 es vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado y ha sido responsable del diseño, puesta en marcha y monitorización del plan plurianual del personal docente e investigador por el que ya se han estabilizado más de 80 profesores y profesoras, han promocionado a catedrática/o de Universidad más de 30 y se ha contratado a más de 40 ayudantes doctores.