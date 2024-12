Ex-alcaldes Revuelta, Santos, Gamarra y Hermoso de Mendoza reciben la Medalla de Oro de Logroño

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ex-alcaldes de Logroño Julio Revuelta (2000-2007), Tomás Santos (2007-2011), Cuca Gamarra (2011-2019) y Pablo Hermoso de Mendoza (2019-2023) han recibido este viernes la Medalla de Oro de la ciudad, en un multitudinario y emotivo acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, en el que en todo momento se ha apelado al municipalismo, el respeto y el entendimiento desde la diversidad.

En presencia de las familias de los galardonados; la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; antiguos primeros ediles como Manolo Sainz o concejales de anteriores Corporaciones, entre otros muchos asistentes, la sesión ha comenzado con la lectura de las actas de concesión de las Medallas y sus votaciones.

La primera intervención, por orden de mandato, ha sido para la periodista Marta Ramírez, que ha realizado la semblanza de Julio Revuelta. Un alcalde, ha recordado, que "ensayaba los banderazos en este salón de plenos", obligación que asumía "con respeto, honor y gratitud, igual a como hoy recoge la Medalla". Ha apuntado que "fue un buen momento para Logroño" y Revuelta, "el alcalde que capitaneó como nadie la transformación de la ciudad a la modernidad". Y, tras recordar logros como el inicio del soterramiento o el Plan de Centro, ha destacado su "corazón, le debemos mucho al alcalde de camisa remangada y de tardes de trabajo interminable".

El propio Julio Revuelta, en su discurso, ha considerado éste "un momento feliz y para estar agradecido", valorando especialmente compartirlo con el resto de ex-alcaldes. Ha tenido un recuerdo emocionado para miembros de su equipo desaparecidos, como María Teresa Hernández y Rodolfo Rubio "y a todos lo que siempre estuvieron a la altura de lo que la ciudad reclamaba".

"Colaborando entre todos y cargados de ilusión, Logroño tuvo un impulso modernizador. Fueron buenos tiempos", ha confesado y ha reconocido que "ser alcalde colmó mis ilusiones políticas", una etapa de la que, aunque ha recordado momentos "de mucho dolor", ha preferido quedarse con "un recuerdo grato y sereno de las cosas bien hechas", para finalizar con varios agradecimientos, sobre todo, a su familia.

La semblanza de Tomás Santos ha corrido a cargo del antiguo concejal de su equipo Vicente Urquía, quien, tras recordar los orígenes logroñeses de 'el hijo del Orejas" y el inicio de su amistad desde filas sindicales, ha afirmado que, al lograr el mando, "Tomás, el niño de la calle Mayor se volcó en cumplir su programa, lo que se puso difícil sobre todo a partir de 2008 con la crisis económica". Con todo, fueron "cuatro años de cercanía, respeto, honradez, equilibrio y ambición para un Logroño que es la mejor ciudad para vivir". "Con permiso de los demás, Tomás ha sido el alcalde más logroñés, el que más ha vivido y vive la ciudad. Va por ti", ha concluido.

Y el propio Tomás Santos ha dicho emocionado que "todo lo que siento se puede expresar con una palabra: gracias", que ha extendido a sus padres, a sus maestros, al deporte, a los compañeros "por tantos años de lucha sindical", a todas las Corporaciones "por hacer de Logroño la mejor ciudad", a Logroño "por darme el privilegio de ser su alcalde", a su familia y "a la buena gente con la que me cruzo y me saluda como vecino y amigo". "Gracias, gracias, gracias", ha finalizado.

El escritor Andrés Pascual se ha encargado de glosar la figura de Cuca Gamarra, desvelando "un secreto que hemos guardado durante 17 años", que ella fue la primera persona en comprar dos ejemplares de su primera novela. De ella ha destacado que "hizo historia como primera mujer alcaldesa y muy joven además, algo que en aquel momento no era todavía normal". "No fue una época fácil, ciudades más grandes y más pequeñas se detenían por la crisis, pero Logroño avanzaba", finalizando por darle las gracias "por haber creído siempre en los logroñeses, en lo que somos pero sobre todo, en lo que podemos llegar a ser".

Visiblemente emocionada, Cuca Gamarra ha calificado como "un honor volver a tomar la palabra en este salón de pleno 66 meses después", apuntando a que "fui primera mujer alcaldesa y soy la primera mujer en recibir esta Medalla de Oro, ahora aspiro a dejar de ser la única". Ha señalado que "Logroño es la mejor ciudad del mundo", que, en el momento de su mandato, vivió "tiempos difíciles", por lo que "el objetivo fue que nadie quedara atrás y que no se truncaran proyectos, y lo hicimos".

En este marco, la responsable 'popular' ha querido "reivindicar el valor de la buena política, en la que nos respetamos unos a otros, aunque pensemos diferente, y eso no aleja, sino que enriquece". "En tiempos de polarización, hay que reivindicar la política en su mejor versión. Es compromiso y entendimiento. Es la política del todos, no del nosotros contra ellos. Gobernar no es imponer", ha dicho Gamarra quien ha finalizado con vivas a San Bernabé y a Logroño.

Por último, la periodista Estela Etayo, en su semblanza de Pablo Hermoso de Mendoza, ha asegurado que "trabajó para que Logroño fuera la mejor ciudad para vivir, entendiendo que ser alcalde suponía un honor y oportunidad para cambiar las cosas". Ha recordado los momentos complicados de su mandato, sobre todo la pandemia, y la transformación que conllevaron "poniendo la sostenibilidad en el centro, con determinación férrea, mirando al futuro y no al calendario electoral".

Hermoso de Mendoza ha comenzado su intervención considerando "un honor compartir y recibir la Medalla con alcaldes y alcaldesa del siglo XXI", y hacerlo "en el salón de plenos, sede de convicciones democráticas". Algo en lo que ha incidido, reivindicando "la política sin insultar, tratando con respeto y edicsación a todos, trabajando desde Logroño, transformando la ciudad pensando en los jóvenes".

A pesar, ha dicho, de todas las circunstancias adversas "y de errores que seguro que cometimos", ha querido saludar a "la sana convivencia y a la alternancia política", para que "este siglo XXI sea mejor que el XX, donde se mataba por pensar diferente". Y, para concluir, ha brindado por la salud y el futuro, por demostrar que Logroño y La Rioja son los mejores ejemplos de la mejor convivencia".

Para concluir el acto, el actual alcalde Conrado Escobar ha afirmado que "hoy elevamos Logroño entre todos, con la grandeza de la verdadera democracia y el respeto, Logroño es hoy mejor que ayer, rindiendo tributo a 25 años de servicio a la ciudad, cada uno con su estilo, con su impronta ideológica pero siempre con igual cariño por la ciudad y por sus ciudadanos".

Monstrando, además, un "orgullo personal" por conocer y haber trabajado con todos los ex-alcaldes galardonados, Escobar ha reconocido a Revuelta como "un visionario con un proyecto valiente"; a Santos, como "un logroñés, familiar, verde Berceo y normal"; a Gamarra, como "concienzuda, tenaz, persona de convicciones y equipos, comprometida y con alma logroñesa allá donde va"; y a Hermoso, como un alcalde "que llegó lleno de ilusión y rebosante de convicciones" y al que le tocó una de las peores coyunturas con la pandemia.

"Este acto -ha concluido Escobar- viene a reconocer la normalidad democrática, la convivencia de lo diverso. A cuatro alcaldes, cuatro estilos, cuatro Corporaciones que han contribuido, y seguimos contribuyendo, a un proyecto diverso y compartido que estoy determinado a continuar. ¡Viva Logroño!"