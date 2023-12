Éxito rotundo de los rosados de Rioja que posiciona a 8 vinos en lo más alto del ranking de la MW Elizabeth Gabay

Es la Denominación del mundo con más referencias posicionadas

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diversidad y calidad de la Denominación de Origen Calificada Rioja quedan patentes de nuevo, en esta ocasión, a través de sus vinos rosados, que han obtenido los mejores reconocimientos en "The Rosé Report 2023", un informe divulgado por Club Oenologique, la célebre publicación especializada en vino y estilo de vida, que pertenece al grupo "International Wine and Spirit Competition" (IWSC) y está dirigida a amantes y expertos en vino.

Así, Rioja se alza con el primer y segundo puesto de la clasificación mundial, con el vino Classica Gran Reserva Rosado 2012, de Hacienda López de Haro, como número uno del mundo, y Alma Tobía Único 2020, de Bodegas Tobía, como número dos.

Completan las primeras posiciones de Rioja en el ranking Akutain Rosado Gran Reserva 2016, Finca Allende Rosado 2017, Ripa Rosado 2019, 1890 Manzanos Rosé, Tierra de Mármol 2022, de Bodegas Tierra y Ondipuerko Rosado 2021, de Bodegas Vinícola Real.

En este sentido, con ocho referencias, Rioja es la Denominación del mundo que más rosados acumula en el TOP 25 del ranking, seguida de la región Southern Rhône, con tres vinos rosados en el Top 25 y Côtes de Provence y Wienvertel, con dos referencias cada una.

Atendiendo al ranking completo, que recoge 224 marcas de vinos rosados de todo el mundo, la DOCa Rioja saca distancia con respecto a otras regiones vitivinícolas a nivel nacional: es la Denominación de España con mayor prevalencia en el ranking, con 20 referencias de vino reconocidas en la clasificación (la siguiente DO española que más referencias tiene, cuenta con cuatro). En el plano internacional, las 20 referencias de la DOCa Rioja presentes en el informe le posicionan como la tercera Denominación del mundo, detrás de Côtes de Provence AOP, que cuenta con 46, y Souther Rhône, con 25.

EL ROSADO SE VISTE DE RIOJA

El equilibrio perfecto entre diversidad y calidad de los rosados de Rioja, así como la sabia integración entre tradición y actualidad de la DOCa han resultado aspectos diferenciales para la Master of Wine Elisabeth Gabay, encargada de la elaboración de *The Rosé Report 2023`: "Los rosados de Rioja son toda una revelación. A partir de una amplia variedad de terruños y altitudes, puedes encontrar vinos que van desde lo más tradicional, hasta lo más moderno e innovador. Pocas regiones, por no decir ninguna, combinan una diversidad tan fascinante y tratan el vino rosado con esta seriedad y respeto, al nivel de un Gran Reserva y Reserva, creando por tanto una nueva dimensión", asegura la prescriptora.

Elizabeth Gabay, considerada la mayor experta en vinos rosados del mundo, cuenta con una dilatada carrera profesional como crítica, escritora y consultora. Autora de los libros "Rosado: Entendiendo la Revolución del vino Rosado" y "Rosados del Sur de Francia", colabora a menudo en publicaciones como Decanter, The Drinks Business o Meininger, entre otras. Para la experta, en este informe: "Rioja destacó por su magistral uso del roble, la inclusión de uvas blancas e incluso su confiado uso de botellas oscuras. Mientras que muchos rosados de gama alta muestran las habilidades del elaborador, a menudo de forma aislada, los vinos de Rioja destacan por su calidad constante a lo ancho y largo de toda la Denominación".

Para realizar la clasificación, Gabay y su equipo cataron más de un millar de referencias de vinos rosados de todo el mundo, con una selección final de cerca de 550 referencias, de las cuales, solo el 50% pasaron el corte y quedaron recogidas en el informe y ranking final.

De acuerdo con la experta, Rioja es una Denominación que "que destaca y sobresale" también en materia de rosados. Según las cifras de comercialización del último balance presentado por la DOCa en febrero (que presenta los datos de 2022), los rosados de Rioja consolidaron su éxito, experimentando crecimientos a doble dígito: un 10,34% en el conjunto del mercado -exterior y doméstico-, con un comportamiento espectacular en el ámbito exterior, logrando un crecimiento del 24,84%.

Los 20 rosados de Rioja encumbrados en el ranking internacional

1 Classica Gran Reserva Rosado 2012 (Hacienda López De Haro)

2 Alma Rosado Único 2020 (Bodegas Tobía)

7 Gran Reserva Rosado 2016 (Bodega Akutain)

12 Rioja Rosado 2017 (Finca Allende)

15 Rioja Rosado 2019 (Ripa)

20 1890 Manzanos Rosé (Bodegas Manzanos)

21 Tierra de Mármol 2022 (Bodegas Tierra)

23 Ondipuerko 2021 (Bodegas Vinícola Real)

58 Livius Rosado Fermentado en Barrica 2018 (Bodegas Alvia)

60 Flor de Muga 2022 (Bodegas Muga)

61 200 Monges Rosado Reserva 2017 (Bodegas Vinícola Real)

111 Baigorri Rosado 2022 (Bodegas Baigorri )

146 Contino Rosado 020 (Viñedos Del Contino )

151 Abando Rosado 2021 (Bodega Santalba)

152 La Mateo Colección de Familia La Rosé 2022 (Bodegas D. Mateos)

193 Panorámico Rosado 2021 (Panorámico)

198 Finca Lalinde Lalomba Rosé 2021 (Ramón Bilbao)

202 Rosado Sierra Cantabria 2022 (Bodegas Sierra Cantabria)

208 Alegra de Beronia Rosé 2022 (Bodegas Beronia)

221 XR 2022 (Marqués de Riscal )