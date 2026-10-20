Experto UNIR, Javier Romero: "Lo que vemos en redes está sesgado por el contenido que ya hemos consumido"

Jornada Juventud Radio Rioja - RADIO RIOJA

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Radio Rioja Cadena SER vuelve a apostar un año más por la juventud y lo sigue haciendo, después de seis años, de la mano de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Gobierno de La Rioja. Una jornada pensada para que los jóvenes expresen sus inquietudes y en esta nueva edición ha tenido el lema 'Rompe el algoritmo. Habla la juventud&'.

Un encuentro que se han celebrado en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) y se ha emitido en la aplicación y la web de la Cadena SER de La Rioja, donde puede volver a escucharse en formato podcast.

Entre los asuntos que se han abordado ha estado la emancipación de los jóvenes con el experto Víctor Renobell, investigador de UNIR y doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona que habla de que los jóvenes se encuentran con "salarios bajos y precios de vivienda muy altos, además de que hay un cambio de valores en los que los jóvenes apuestan más por su bienestar individual".

Unas reflexiones a las que hemos sumado a los consejos de la Juventud de La Rioja y Calahorra, y también a la empresa Plan B, que han compartido espacio con varios jóvenes.

Además, también hemos abordado la próxima cita electoral y cómo se están informando los jóvenes en un momento tan importante como este.

Javier Romero, docente de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR ha destacado que los jóvenes están en las redes sociales y aquí 'lo vemos está sesgado por el contenido que ya hemos consumido". "Lo que nos llegan son informaciones sin contrastar", añade.

Una conversación a la que se han sumado los responsables de redes del Ayuntamiento de Calahorra, el Grupo Parlamentario del PSOE y la empresa Colibrí Comunicación.

Una interesante cita que se ha desarrollado en ESDIR, donde también su directora, Mónica Yoldi, y muchos de los jóvenes que han estudiado o están formándose aquí han sido participes de la conversación.