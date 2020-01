La falta de "referentes" en el sector tecnológico hace que las mujeres opten por ambientes laborales "más iguales"

Publicado 14/01/2020 13:42:27 CET

Estudio de UNIR e Infoempleo señala los estereotipos, la brecha salarial y la conciliación como retos para la igualdad en el sector tecnológico

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La profesional de Ciberseguridad y Cibercrimen Silvia Barrera ha destacado hoy cómo el sector tecnológico "ha sido siempre un mundo masculino, por lo que hay una falta de referentes" y, por tanto, las mujeres "optan por ambientes donde se sientan más arropadas y más iguales".

Barrera ha participado hoy en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en la presentación del Informe Empleo IT Mujer, elaborado por Infoempleo y UNIR. En una rueda de prensa anterior, ha confesado: "Yo he estado en foros en los que he utilizado nombres de hombres para participar".

"Me he encontrado discriminación de hombres y de mujeres. He llegado a sitios con un grupo técnico de hombres y, al hablar con responsables de operativos, se referían a ellos y no a mi porque era la única mujer y daban por hecho que yo no era la responsable", ha relatado.

Ha unido a este relato el de una "chica que se había ido de una comunidad de programadores porque constantemente ponían memes de caracter sexual y discriminatorio contra las mujeres".

"El componente humano es muy importante, y si no eres una más eliges otras opciones", ha aseverado al tiempo que ha dicho que "el mundo TIC es muy esclavo". También ha reconocido que se ha "caído" de selecciones "por ser mujer sin tener en cuenta el currículum".

Por otro lado, se ha mostrado contraria a la discriminación positiva. "Yo quiero que la persona que esté a mi lado sea competente, me da igual que sea hombre o mujer" ha dicho al tiempo que ha abogado por "borrar el nombre del currículum". "Yo no voy a primar a una mujer por ser mujer, yo quiero una persona competente", ha aseverado.

Teresa Tomás, CEO de Infoempleo y encargada de presentar el informe, ha apuntado que en éste se presentan cuatro retos: cambiar los estereotipos; hacer que en la educación, desde la Secundaria, las niñas tengan referentes para que estas carreras estén dentro de sus opciones; afrontar la brecha salarial; y la conciliación.

En el caso de la brecha salarial, ha dicho que es más baja que la media del resto de profesiones, dado que si, en la economía española, es del 22 por ciento, en el sector tecnológico es del 8,9 por ciento.

El informe, además, señala que los perfiles con mejores salidas profesionales para las mujeres, si de términos de proyección futura y remuneración se trata, dentro del sector tecnológico, son Especialista en Ciberseguridad, directora de Proyectos Tecnológicos o Experta en Blockchain y en Inteligencia Artificial.

Por su parte, la directora general de Formación Profesional y Empleo del Gobierno de La Rioja, Cristina Rodríguez, ha resaltado el "interés estratégico del Gobierno de La Rioja por los sectores productivos de base tecnológica y por favorecer el acceso a ellos de la mujer, quien tradicionalmente no ha estado en esa dinámica".

"Una línea clara de trabajo para nosotros consiste en desarrollar la vocación desde edades tempranas y a lo largo de toda nuestra vida, a través de la experimentación personal y el autodescubrimiento, yendo más allá de la inercia natural que marcan los estereotipos", ha informado.