LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Peñas de Logroño anuncia que San Mateo 2024 "no contará con Espacio Peñas 2.0". La organización ha asegurado, a través de un comunicado, que "tras mantener las oportunas negociaciones para reconducir el evento y llegar a tiempo, no se ha logrado encontrar una fórmula con las garantías suficientes para que Espacio Peñas 2.0 se pueda celebrar".

Han recordado que la gestión del proyecto se inició el pasado mes de enero, con el objetivo de ampliar la oferta de 2023 y "contar con un espacio más ambicioso y multitudinario". Para ello, se inició el contacto con numerosas promotoras musicales que pudieran organizar el evento.

No obstante, han señalado que dichos contactos "no fructificaron puesto que la viabilidad del Espacio Peñas 2.0, en las mismas condiciones de la edición pasada, está condicionada por la necesaria colaboración del Ayuntamiento". Sin embargo, han añadido que "no fue hasta hace apenas unas semanas cuando la idea de una colaboración público-privada se abrió camino gracias a una posible aportación económica del presupuesto municipal, que ni si quiera se había planteado con anterioridad".

"A pesar de esta alternativa, y teniendo en cuenta el poco tiempo restante, la formalización de un acuerdo no fue posible, ya que el abastecedor habitual no aceptó las condiciones demandadas por la Federación", han indicado desde la organización.

En este punto, han recordado que "una colaboración de este tipo, entre una administración pública y una promotora privada, se materializó durante las fiestas mateas del 2023". Han dejado claro que con este evento "no se encuentra el interés lucrativo y que la aportación recibida en ediciones anteriores ha sido reducida, e incluso inexistente en algunas ocasiones".

"La triste noticia de la imposibilidad en la celebración de la edición de 2024 del Espacio Peñas se precipitó el día 2 de septiembre, cuando, tras la reunión entre las nueve peñas, la Federación, el Ayuntamiento y el promotor no se lograba llegar a un consenso", han lamentado.

Finalmente, Federación de Peñas ha anunciado que "se pone ya a trabajar en la celebración de un Espacio Peñas 2025, y se pone a disposición del Ayuntamiento para alcanzar una fórmula garante para ello".