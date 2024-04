Ferrer Lerín confiesa que le "confunde" que "en una época de prisas y barritas energéticas" la gente no lea poesía

El poeta ha anunciado en Logroño: "Yo creo que ya no voy a escribir más poesía"

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El poeta Francisco Ferrer Lerín ha confesado hoy que le "extraña" y "confunde un poco" que, "en una época de prisas y barritas energéticas", la gente no lea poesía.

En rueda de prensa antes de protagonizar hoy, en la Biblioteca Rafael Azcona, las 'Jornadas de Poesía' ofreciendo una lectura dialogada de sus textos, se ha extrañado de que la poesía "no tenga mayor difusión".

"Yo comprendo", ha dicho, "que a la gente le cueste leer una novela de Javier Marías, aunque a veces queda muy bien comprar una novela de 500 o 600 páginas, pero que le cueste leerla".

Sin embargo, le ha sorprendido que no se lean "un libro de poemas", habiendo, además, "poetas excelentes en España, sobre todo mujeres y, sobre todo, jóvenes".

Ha entendido que es porque "no estamos programados para leer poesía, o tiene como unas resonancias arcaicas", dado que "la gente dice poesía y se imagina a Rubén Darío".

"NO VOY A ESCRIBIR MÁS POESÍA"

En su encuentro con los medios de comunicación ha señalado cómo su poesía "ha evolucionado, como todo". Cogiendo en sus manos su libro de poemas 'Poesía reunida' ha confesado que sus poemas llegan "a su fin".

"A partir de ahí no he vuelto a escribir, porque yo creo que ya no voy a escribir ya más poesía", ha relatado explicando que "llega un momento que un poeta, cualquier escritor, se repite".

"Hay un dicho que se dice, que es tremendo, que un poeta es capaz de escribir un poema en su vida, lo demás son repeticiones", ha afirmado.

Francisco Ferrer Lerín (Barcelona, 1942) es poeta, filólogo, narrador, y ornitólogo especializado en grandes rapaces necrófagas. Considerado pionero y fundador del 'ala extrema de la escritura novísima', integrada por Gimferrer, De Azúa y L.M. Panero, entre otros, publicó su primer libro de poesía en 1964, 'De las condiciones humanas'.