I Festival Internacional de Tango 'Tango con ñ' se celebrará en Logroño del 21 al 24 de marzo con más de 300 asistentes

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, acompañados por el presidente y vicepresidente de la Asociación de Tango el Firulete, Francisco Carmelo Vázquez y Alfredo Sánchez, respectivamente, han presentado esta mañana el I Festival Internacional de Tango 'Tango con ñ' que se celebrará en Logroño del 21 al 24 de marzo.

Fernández ha destacado que "es un honor contar con este evento que va a unir en nuestra ciudad a más de 300 entusiastas del tango procedentes de todos los rincones del mundo (España, Francia, Portugal, Alemania, etc.) para celebrar su pasión compartida por este apasionante baile".

El festival contará con la presencia de la pareja ganadora del Campeonato del Mundo de Tango, en el año 2016, Melisa Sacchi y Cristian Palomo que serán los encargados de realizar las clases maestras que se desarrollarán en el Riojaforum. Asimismo, la Asociación de Tango el Firulete ha organizado diferentes actividades para dar a conocer el tango y promocionarlo por lo que tendrán lugar actos tanto en la calle San Juan como en el Parque Gallarza.

En este sentido, Fernández ha señalado que "Logroño se vestirá de gala para recibir a los amantes del tango a lo largo de los 4 días que dura este festival y durante estos días todos los logroñeses, riojanos y visitantes, podremos sumergirnos en la emotividad y la elegancia del tango gracias a todas las actividades en la calle que se van a llevar a cabo y, los asistentes podrán compartir experiencias inolvidables y crear vínculos que trascienden fronteras".

Por último, la concejala de Cultura ha insistido que "sin duda, se trata de un evento cultural que tiene un impacto turístico y económico de primer nivel tanto para nuestra ciudad como para toda La Rioja puesto que están previstas diferentes visitas a bodegas, museos e incluso a los Monasterios de Yuso y Suso".

Por su parte, el director general de Cultura ha destacado que, como decía Nietzsche "deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al menos una vez" y, en este sentido ha señalado que "el baile forma parte de nuestra cultura y la Asociación El Firulete permite divulgar en La Rioja la gran estética del tango argentino. Porque el baile, como parte de la cultura, no tiene fronteras. Así, con este encuentro internacional, los riojanos y visitantes podrán sentir y vivir el espíritu del tango, un género musical muy particular que es poesía, es pasión, es lamento, siempre al compás de dos por cuatro".

"Un evento particular y de oro para los amantes de esta disciplina que acercará a Riojaforum a los maestros Melisa Sacchi y Cristian Palomo para juntos disfrutar de las dinámicas, del tango salón, el uso de la cadencia, y divertirnos con las conocidas milongas" ha concluido Iturriaga.

DESTERRAR EL "MACHISMO"

Por su parte, los dirigentes de la Asociación han querido dejar claro que el tango "no es solamente baile, sino que detrás encierra una historia de inmigrantes, que sobre los años 1880-1890, lo pasaron muy mal, francamente mal, y que les sirvió como una unión entre los diferentes países y las diferentes lenguas que había, los italianos, los españoles, los propios argentinos, los africanos que también estaban allá, alemanes e incluso polacos".

Han querido desterrar la idea del "machismo" que históricamente ha perseguido a este baile, porque aquí lo importante "dando igual el sexo" es que hay una persona que "dirige el baile, el líder, y un seguidor, si bien este último también toma iniciativas".

Ha indicado que en la actualidad su asociación cuenta con una treintena de personas, y que se reúnen en un local de Alberite el tercer fin de semana del mes. La cuota, en estos momentos, es de 30 euros.

Los miembros de 'El Firulete' ha lamentado, únicamente, que la media de edad de quien baila tango es de 40 años, por lo que quieren que la gente joven conozca el baile para que empiecen a practicarlo. De hecho, creen que "el baile en sí, debía ser una optativa en los colegios a la educación física".

PROGRAMA I FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO

Jueves 21:

21,00 horas: Recepción en el Palacio de Congresos Riojaforum 22:30h a 3:30 h Milonga (baile social) de bienvenida

Viernes 22:

10,00 horas: Comienzan las visitas a bodegas, museos y monasterios

11 a 12,30 horas: Clase con los maestros 'Las dinámicas'

12,45 14,15 horas: Clase con los maestros 'Tango salón'

17,30 a 20,00: Milonga tarde en sala de banquetes Riojaforum

22,30 a 3,30: Milonga noche en sala de banquetes Riojaforum

Sábado 23:

10,00 horas: Visitas a bodegas, museos y Monasterios

11,00 a 12,30 horas: Clase con los maestros 'Cadencia'

12,45 a 14,15 horas: Clase con los maestros 'A divertirnos con la Milonga'

12,30 a 15,00 horas: Visita guiada por Logroño terminando en la calle San Juan

17,00 a 20,00 horas: Milonga tarde en sala de banquetes Riojaforum 21h Cena de gala con ñ Riojaforum

22,30 a 3,30 horas: Milonga noche en sala de banquetes Riojaforum

23,00 horas: Exhibición de los maestros

Domingo 24:

10,00 horas: Visitas a los Monasterios de Suso y Yuso

12 a 14,00 horas: Milonga en la calle (Parque Gallarza) y degustación gastronómica típica riojana

15 a 19,00 horas: Milonga despedida en sala de banquetes Riojaforum